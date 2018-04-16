С августа новый поезд свяжет Пензу с Белгородом через Курскую область

Об этом, по информации сайта Куйбышевской железной дороги — филиала ОАО «Российские железные дороги» проинформировал в рамках проведения «Открытого диалога» с жителями и гостями Пензенской области на железнодорожном вокзале Пенза-1 начальник Куйбышевского филиала АО «Федеральная пассажирская компания» Владислав Губанов.

Подробности графика движения и маршрута нового поезда он не сообщил, но, судя по нумерации этого поезда, это будет продление до Пензы пассажирского поезда № 690/689 Белгород — Старый Оскол, которым в летний период будут доставлять к пассажирскому поезду № 547/548 Москва — Сухум вагоны беспересадочного сообщения Белгород — Сухум. Этот поезд будет проходить через Курскую область , имея на её территории остановку на станции Ржава. Из Белгорода поезд будет отправляться в 22.50, следовать с остановками на станциях Прохоровка (23.43 — 23.45), Ржава (0.06 — 0.08), Губкин (1.42 — 1.44) и прибывать в Старый Оскол в 2.40. Обратно из Старого Оскола поезд пойдёт в 15.15, сделает остановки на станциях Губкин (16.02 — 16.04), Ржава (17.43 — 17.45), Прохоровка (18.06 — 18.08) и прибудет в Белгород в 19.00.

Олег Столбецов