Ещё
С августа новый поезд свяжет Пензу с Белгородом через Курскую область
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

С августа новый поезд свяжет Пензу с Белгородом через Курскую область 

Курские известия 2 часа назад
Фото: Курские известия
Об этом, по информации сайта Куйбышевской железной дороги — филиала ОАО «Российские железные дороги» проинформировал в рамках проведения «Открытого диалога» с жителями и гостями Пензенской области на железнодорожном вокзале Пенза-1 начальник Куйбышевского филиала АО «Федеральная пассажирская компания» Владислав Губанов
Об этом, по информации сайта Куйбышевской железной дороги — филиала ОАО «Российские железные дороги» проинформировал в рамках проведения «Открытого диалога» с жителями и гостями Пензенской области на железнодорожном вокзале Пенза-1 начальник Куйбышевского филиала АО «Федеральная пассажирская компания» Владислав Губанов.
Подробности графика движения и маршрута нового поезда он не сообщил, но, судя по нумерации этого поезда, это будет продление до Пензы пассажирского поезда № 690/689 Белгород — Старый Оскол, которым в летний период будут доставлять к пассажирскому поезду № 547/548 Москва — Сухум вагоны беспересадочного сообщения Белгород — Сухум. Этот поезд будет проходить через Курскую область, имея на её территории остановку на станции Ржава. Из Белгорода поезд будет отправляться в 22.50, следовать с остановками на станциях Прохоровка (23.43 — 23.45), Ржава (0.06 — 0.08), Губкин (1.42 — 1.44) и прибывать в Старый Оскол в 2.40. Обратно из Старого Оскола поезд пойдёт в 15.15, сделает остановки на станциях Губкин (16.02 — 16.04), Ржава (17.43 — 17.45), Прохоровка (18.06 — 18.08) и прибудет в Белгород в 19.00.
Олег Столбецов
Курские известия: последние новости
Андрей Чибис будет работать в Курской области по собственному плану В курском медуниверситете пройдёт ярмарка вакансий Курская область. В Пристенском районе нарушила права инвалидов по зрению
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии161
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз52
«Грязная сторона раскованного поведения»34
На Россию надвигаются опасные заморозки34
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией260
Видео
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
00:42
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз
Экономика Личный счет
00:38
Медведи вышли из спячки
Новости Москвы
01:00
Центры госуслуг обновили графики средней загрузки
Новости Москвы
01:07
В районе Северный появятся новые школа и детский сад
Новости Москвы
05:28
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии
Ближний Восток В мире
01:11
Столичные чиновники отчитались о своих доходах
Новости Москвы Личный счет
01:01
Собянин пригласил москвичей на субботники
Новости Москвы
01:01
Москвичи вышли на субботник
Новости Москвы Общество
00:43
Доходы от туризма достигли 700 млрд рублей
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение