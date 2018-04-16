Парахин назвал проблемные точки орловской промышленности

На минувшей неделе о результатах деятельности правительства Орловской области в 2017 году в сфере промышленности, торговли и лицензирования на комитете облсовета доложил руководитель профильного департамента Геннадий Парахин

По словам чиновника, в минувшем году достигнуты успехи по целевым показателям государственной программы «Развитие промышленности в Орловской области». Индекс промышленного производства составил 95,7% к 2016 году. Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в промышленности составил 109,9 млрд рублей.

Основной акцент был сделан на модернизацию промышленного потенциала области, создание новых предприятий и реализацию инфраструктурной политики. Введены в строй новые объекты капитального строительства: механосборочный цех АО «ГСМ Лифгидромаш», цех по производству новых видов проволоки ООО «Промметиз Русь», завершено строительство комплекса по производству керамического гранита в ООО «Керама Марацци».

В качестве проблем Парахин назвал высокую стоимость энергоносителей, нехватку кадров и рост цен на сырьё отметив, что большая часть данных проблем выходит за рамки полномочий правительства региона.

В торговле основным достижением стало усовершенствование системы работы ККТ.

Депутат Людмила Монина спросила о проектах, которые смогут сделать прорыв в экономике региона в этом году.

Парахин ответил, что в настоящее время сделан акцент на проектах в области приборостроения, машиностроения, металлургии и производстве стройматериалов, которые планируется реализовать в ближайшее время.

Председатель комитета Сергей Потемкин заявил, что ситуация, складывающаяся в регионе в этом направлении, не такая простая, как описал чиновник.

— Недавно в регион приезжал человек, который реально мог бы помочь и проконсультировать местных предпринимателей, органы власти. Я говорю о Министре промышленности Денисе Мантурове . Но, толковых и нужных вопросов задано не было. Да и выглядело всё так, будто Орловщина — в лидерах промышленного производства. Во многих областях ребята давно «работают с компьютерами», а мы до сих пор «со счётами, — приводит слова депутата пресс-служба.

Депутаты решили принять информацию к сведению и рекомендовали правительству продолжить работу по увеличению объёма инвестиций и развитию промышленного потенциала.