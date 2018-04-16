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Руководство «ВСМПО-Ависма» рекомендовало уменьшить дивиденды на фоне антисанкций
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Руководство «ВСМПО-Ависма» рекомендовало уменьшить дивиденды на фоне антисанкций 

Ведомости 22 минуты назад
Фото: Ведомости
Совет директоров крупнейшего в мире производителя титана «ВСМПО-Ависма» рекомендовал акционерам на годовом собрании проголосовать за выплату дивидендов по итогам 2017 г. из расчета 890 руб. 45 коп. на акцию, говорится в сообщении российской корпорации. В этом случае общие выплаты акционерам сократятся на 31,5% до 10,266 млрд руб. с 14,988 млрд руб. по итогам 2016 г. (тогда на одну акцию выплачивалось 1300 руб.).
Чистая прибыль «ВСМПО-Ависма» в 2017 г. по РСБУ уменьшилась по сравнению с предыдущим годом на 28% до 19,138 млрд руб. Компания выплатила промежуточные дивиденды по итогам первого полугодия 2017 г. из расчета 762,68 руб. на акцию.
Совет директоров «ВСМПО-Ависма» состоялся 13 апреля, в пятницу. В тот день Госдума объявила о законопроекте о санкциях против США в ответ на санкции против российских компаний, принятые 6 апреля. Инициатива законодателей предусматривает наделение правительства полномочиями ограничить импорт американских товаров, а также остановить международное сотрудничество России и российских компаний в атомной отрасли, авиастроении и ракетно-двигательной отрасли с США и компаниями с долей американского капитала более 25%.
«ВСМПО-Ависма» в пятницу предупредила парламентариев о последствиях предложенных ими антисанкций для России, Урала и самой компании. Корпорация напомнила, что производит треть мирового титана для авиапрома и 70% продукции отправляет на мировой рынок.
Более чем 30-летние партнерские отношения с ведущими авиапроизводителями мира и отличная деловая репутация корпорации сделали ее неотъемлемой и значимой частью мировой экономики, а нарушение кооперационных связей, невыполненные бизнес-обязательства могут надолго, если не навсегда, вырвать компанию из динамично развивающегося титанового рынка, кроме того, 20 000 сотрудников в уральском регионе окажутся в кризисной ситуации, говорилось в сообщении компании.
«ВСМПО-Ависма» имеет давние и тесные связи с обоими крупнейшими авиапроизводителями мира — Boeing и Airbus. Она поставляет заготовки и ключевые готовые детали из титана (шасси) для самых современных гражданских самолетов — Вoeing 787, Airbus А350 и A380.
В особой экономической зоне «Титановая долина» в Свердловской области работает СП Ural Boeing Manufacturing. Сотрудничество компаний продолжилось и после того, как еще в 2014 г. под санкции США в связи с присоединением Россией Крыма попал гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов (у госкорпорации блокирующий пакет «ВСМПО-Ависма»). В этом году там же планируется запустить второй завод по обработке титановых штамповок для Boeing. Американская компания обеспечивает за счет поставок из России порядка трети своих потребностей в титане.
В 2014 г., после введения первых международных санкций против России, Airbus искал другого поставщика титановых заготовок, но в итоге продолжил сотрудничество с российской компанией. В 2017 г. компании заключили соглашение о поставке штамповок для новейших А350 XWB и A350-900.
Годовое собрание акционером «ВСМПО-Ависма» назначено на 22 мая. Помимо вопроса дивидендов, акционеры выберут членов совета директоров, утвердят устав корпорации и положение о совете директоров в новых редакциях. В совет директоров корпорации входит семь человек, возглавляет его Чемезов. В сформированный текущий советов директоров корпорации список кандидатов в новый состав совета вошли семь действующих членов, а также замгендиректора-исполнительного директора компании Николай Мельников.
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