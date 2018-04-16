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Менять объект налогообложения в декларации никак нельзя
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Менять объект налогообложения в декларации никак нельзя 

Время бухгалтера 21 минуту назад
Такой вывод сделал Верховный Суд РФ применительно к «упрощенцам».
Судьи рассмотрели ситуацию, когда одна компания накануне 2015 года подала в ИФНС уведомление о том, что с этого года она перейдет на работу по УСН с объектом обложения «Доходы».
Однако по итогам года фирма, видимо, подсчитала, что расходы оказались больше ожидаемых. Дело в том, что в декларации за 2015 год она неожиданно для налоговиков рассчитала свой налог по системе «Доходы минус расходы». Так получилось значительно дешевле.
Но это, разумеется, не устроило защитников интересов бюджета. Инспекция и суд заявили, что так поступить фирма не имела права. Объект по УСН выбирается до наступления года и по итогам года его нельзя изменить.
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