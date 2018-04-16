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В Сортавале соседи два года несли убытки, не желая уступить друг другу
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В Сортавале соседи два года несли убытки, не желая уступить друг другу 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
В центре конфликта оказались сарай и баня.
На принудительном исполнении в отделе судебных приставов по городу Сортавала находились два исполнительных документа в отношении некогда мирных соседей. Один занял часть земли другого своим сараем, другой построил баню вблизи дома соседа. Сортавальский городской суд обязал снести сарай и баню. Естественно, ни один из должников не хотел в добровольном порядке убирать свое имущество. Судебная тяжба продолжалась более двух лет, сообщает пресс-служба карельских приставов.
На протяжении всего этого времени судебные приставы вели с должниками кропотливую работу: взыскивался исполнительский сбор, должники привлекались к административной ответственности за неисполнение решения суда по статье 17.15 КоАП РФ— платили штрафы. В конечном итоге сотрудникам службы удалось добиться от должников исполнения решения суда. Один снес сарай и убрал весь мусор оставшийся от сноса, другой демонтировал и убрал баню от дома соседа.
«Непонятно в этой истории одно — с каким упорством должники так долго «мотали» друг другу нервы, несли денежные потери и усугубляли ситуацию, когда было решение суда, которое надо исполнять незамедлительно», — резюмирует ведомство.
По материалам: ptzgovorit.ru
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