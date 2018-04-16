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Россия не будет затягивать с принятием ответных мер на новые санкции США
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Россия не будет затягивать с принятием ответных мер на новые санкции США 

РИА Новости 19 минут назад
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Москва не будет затягивать с вопросом принятия законопроекта об ответных мерах на санкции США, ситуация диктует, чтобы он был принят оперативно, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Я думаю, что график рассмотрения этого важного законопроекта будет выстроен так, чтобы не затягивать — ситуация просто сама по себе диктует необходимость достаточно энергичных усилий. Мы не можем сейчас конкретизировать, что и когда будет происходить. Но с политической точки зрения говоря, с позиции МИДа, мы видим потребность в том, чтобы это было осуществлено достаточно динамично", — сказал Рябков.
В пятницу руководители думских фракций и спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предусматривающий ответные действия в отношении антироссийской политики США. Законопроект предполагает, в частности, запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции.
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