МИД пообещал не затягивать с ответом на американские санкции 

Российские законодатели не будут медлить с принятием закона об ответных мерах на «неприкрытую экономическую агрессию» со стороны США. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью РИА Новости.
"Я думаю, что график рассмотрения этого важного законопроекта будет выстроен так, чтобы не затягивать — ситуация просто сама по себе диктует необходимость достаточно энергичных усилий. Мы не можем сейчас конкретизировать, что и когда будет происходить. Но с политической точки зрения говоря, с позиции МИД, мы видим потребность в том, чтобы это было осуществлено достаточно динамично", — сказал российский дипломат.
Сергей Рябков назвал политику США по расширению антироссийских санкций «безудержной», и прямо назвал «неприкрытой экономической агрессией». В этой связи, по его словам, Россия намерена поднять перед некоторыми странами G20 вопрос о злоупотреблении Вашингтоном статусом доллара как мировой резервной валюты.
Напомним, в минувшую пятницу в Госдуму поступил законопроект об ответных действиях на американские санкции. Среди прочего, законопроектом предполагается запрет на импорт в Россию американской алкогольной, табачной и сельскохозяйственной продукции.