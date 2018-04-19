Сотрудники метрополитена сопровождают пассажиров

Сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) ежедневно сопровождают по метро маломобильных граждан. За их работой наблюдал корреспондент «Вечерки».

Центр был создан в 2013 году. Его главной задачей стало обеспечение максимально безопасного и комфортного передвижения по метрополитену маломобильных пассажиров — граждан с нарушениями слуха, зрения, функций опорно-двигательного аппарата, других.

Старший инспектор ЦОМП Надир Мусин работает в нем с момента его образования.

— Сопровождением слабовидящих пассажиров мы занимаемся достаточно часто. Мы идем с ними рядом, они держатся за нас с левой стороны или правой — как кому удобно. Передвигаемся в темпе, удобном пассажиру, и, конечно, разговариваем с теми, кому помогаем. Это очень важно, — поделился с «Вечеркой» Надир Мусин.

В этот раз он и еще трое инспекторов центра провожали группу школьников из школы-интерната № 1 для обучения и реабилитации слепых.

— То, что нашим ребятам теперь помогают сотрудники метро, значительно облегчает задачу доехать из школы куда-либо. Сегодня мы направляемся в технопарк рядом с «Беговой». Сотрудники ЦОМП действуют профессионально, нашим воспитанникам с ними спокойно, — сказала воспитатель Наталья Грихина.

Сопровождение осуществляется по всему маршруту следования — от входа на станцию, в лифтах, по лестницам, эскалаторам и платформам станций, в вагонах и до выхода из метро.

— Мы видим, что наша работа очень важна, и это мотивирует и дальше помогать людям, — уверен Надир Мусин.

КСТАТИ

Обратиться в ЦОМП можно по телефонам: (495) 622-73-41, (800) 250-73-41. Кроме того, оставить заявку можно на сайте Московского метрополитена. Услуги инспекторов бесплатны. Оплачивается только проезд согласно действующим тарифам.