Актрису из Нижнего Новгорода выдали замуж в Instagram

Наталья Бочкарева выложила несколько снимков на которых она радостная позирует в свадебном платье и с букетом цветов.

— Наивысшее в жизни счастье — это взаимная любовь, — подписала снимки актриса еще больше запутав поклонников.

Фотографии заставили ее подписчиков в Instagram решить, что актриса вышла замуж и они засыпали ее поздравлениями.

— Нормально так! Тихо-спокойно, тыц и свадьба. Как будто так и надо, — написала fenicssyta.

— Столько любви в этой фотографии и счастья! Что можно пожелать, конечно же женского счастья! — добавила anna_from_chi.

— Ничего себе! Нельзя быть настолько роскошной невестой! Наташа, вы чересчур красивая, восхитительная, мудрая и успешная женщина! Будьте счастливы во всем и всегда, — поздравила shodelat.

Некоторые все-таки заподозрили, что фотографии — лишь образ.

Актриса вскоре объяснила поклонникам, что никакой тайной свадьбы не было.

— Вот это вы меня только что удивили своими поздравлениями! Хотя, что я говорю… Вы сами то, похоже, намного больше меня удивились, когда в ленте промелькнули фотографии Бочкаревой-невесты в свадебном платье. Верите, весь день вчера было не до инстаграма, поэтому, и не видела всего этого ажиотажа. Ох, я только что от души посмеялась! — написала она. — Спокойствие! Никакой свадьбы у меня не было, это всего лишь фотки с одного недавнего показа свадебных платьев. Настроение просто вчера было хорошее, вот и поделилась ими с вами. А вышел настоящий каламбур.