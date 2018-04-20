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В российской больнице нашли новое применение мешкам для трупов
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В российской больнице нашли новое применение мешкам для трупов 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Во время субботника на территории больницы в Челябинске прошлогоднюю листву собрали в мешки для трупов, сообщается в паблике «Типичный Челябинск» во «ВКонтакте» в пятницу, 20 апреля.
«Длинные черные мешки лежат на газоне городской больницы. Видимо, у медиков не нашлось других пакетов», — написал автор поста и приложил фото с места. Некоторые комментаторы подтвердили, что также заметили пакеты с характерной молнией во всю длину.
«Какая разница, какие там мешки, главное мусора нет», — отметила одна из пользователей соцсети. Это замечание собрало больше всего лайков. Другой комментатор подчеркнул, что это «суровый челябинский субботник».
Руководство медучреждения отказалось комментировать произошедшее, передает lentachel.ru.
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