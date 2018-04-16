Глава Челябинска поторопил подчинённых с вывозом мусора

Челябинске началась череда субботников, большая уборка запланирована на 27 и 28 апреля. Об этом сообщил в понедельник на аппаратном совещании начальник городского управления ЖКХ Владимир Жучков.

После доклада глава города Евгений Тефтелев попросил чиновников поторопиться с вывозом мешков с мусором.

— Создайте группу оперативного реагирования, — сказал он.

Как доложили главы районов, на субботники выйдут работники крупных предприятий. В Металлургическом районе сегодня уборкой займутся сотрудники ЧМК. А на улице Российской порядок наведут работники ЧЭМК.

Городские власти продолжат озеленение.

— В этом году площадь высадки цветов в Центральном районе увеличится на полторы тысячи квадратных метров — до 9200 квадратных метров. Восстановим большую клумбу на перекрёстке Свердловского проспекта и улицы Труда и увеличим количество цветов в сквере на Тополиной аллее — на улице Академика Королёва, — рассказал глава района Виктор Ереклинцев. — Контракты на оформление клумб и вазонов заключены.