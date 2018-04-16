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«На повышение МРОТ может потребоваться значительно больше средств, чем рассчитывали»
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«На повышение МРОТ может потребоваться значительно больше средств, чем рассчитывали» 

РИА «ФедералПресс» 27 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Главным вопросом вчерашнего заседания стало распределение дополнительных 16 млрд рублей из резервного фонда правительства РФ на повышение зарплат бюджетников в регионах до уровня нового минимального размера оплаты труда.
Напомню, что в начале года Государственная Дума одобрила законопроект о том, чтобы приравнять МРОТ к минимальному прожиточному минимуму с 1 мая этого года. Среди прочего в нем предусматривались дополнительные расходы на повышение зарплат самым низкооплачиваемым сотрудникам бюджетной системы. Часть средств уже была выделена регионам в виде дотаций. Однако Конституционный суд решил, что повышение должно происходить с учетом районных надбавок и коэффициентов в территориях, приравненных к районам Крайнего Севера. Обсуждавшиеся вчера сумма в 16 млрд должна довести общий объем поддержки до того уровня, который требуется согласно решению КС.
Для регионов это хорошая сумма. Особенно радует, что пойдет она напрямую самым незащищеным и низкооплачиваемым бюджетникам.
В тоже время на комиссии возникла серьезная дискуссия о том, насколько выделяемые средства соответствуют запросам регионов. Выяснилось, что данные субъектов федерации о численности и зарплатах бюджетников не совпадают с цифрами Минфина. В среднем по стране средств выделяется на 15-20% меньше, чем нужно. Сейчас федеральный Минфин ведет сверку количества бюджетников и их зарплат с Минтруда РФ и регионами. Поэтому в будущем можно ожидать дополнительных поступлений по этой статье.
Есть разногласия по доле софинансирования. Минфин РФ выделяет большую часть средств, остальное должен дать регион (для Иркутской области, например, это 80% и 20%). Мы считаем, что в соответствии с Бюджетным кодексом, если расходы возникают в текущем году, то финансировать их должен на 100% федеральный бюджет. Это логично: регионы не могут быть готовы к таким неожиданным решениям, и заставлять их искать даже меньшую часть суммы неправильно.
Также возник вопрос о региональных надбавках и коэффициентах. Министерство финансов отказывается учитывать их при расчете дотаций. Что еще больше увеличивает разрыв между реальными потребностями регионов и заложенными суммами. Рассчитываю, что в будущем удастся убедить Минфин пойти навстречу регионам в этом вопросе.
Однако есть и более масштабная проблема, связанная с повышением МРОТ. Дело в том, что уменьшился разрыв между малоквалифицированными и высококвалифицированными специалистами бюджетной системы. Грубо говоря, сейчас уборщица может получать столько же, сколько специалист местной администрации, нагрузка и ответственность которого значительно больше. Возникает риск, что люди будут просто переходить на менее квалифицированную работу, если она оплачивается так же. Чтобы вернуть статус-кво, нужно повысить зарплаты более квалифицированным специалистам. Но на это нужны совершенно другие суммы. Так, например, в моей Иркутской области на эти цели потребуется средств в 20 раз больше, чем уже заложено на повышение зарплат до уровня нового МРОТ (около 40-45 млрд рублей против 2 млрд). В приблизительном пересчете на всю страну понадобится порядка 400-500 млрд рублей в год, чтобы повысить зарплаты квалифицированным работникам бюджетной сферы».
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