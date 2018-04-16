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Департамент здравоохранения Москвы приглашает на форум «Здоровье нации»
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Департамент здравоохранения Москвы приглашает на форум «Здоровье нации» 

Вестник района Гагаринский 33 минуты назад
Фото: Вестник района Гагаринский
С 30 мая по 1 июня в выставочном комплексе «Гостиный двор» пройдет форум «Здоровье нации — основа процветания России». На мероприятии будут представлена фармацевтическая продукция, оборудование, снаряжение, товары и услуги, посвященные здоровому образу жизни.
На предстоящем форуме обсудят и разработают механизмы реализации проекта «Формирование здорового образа жизни» («Укрепление общественного здоровья»), утвержденного Президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.
Ведущие федеральные и московские клиники проведут акции бесплатного скрининга населения и экскурсии в Центры здоровья и отделения профилактики. Гости смогут принять участие в круглых столах по теме формирования здорового образа жизни.
Лучшие проекты развития городов и сельских поселений, образцы благоустройства и инфраструктуры обсудят на форуме люди, заинтересованные в сохранении своего и чужого здоровья.
Форум станет местом обучения и обмена опытом для руководителей и специалистов, отвечающих за вопросы социальной сферы.
Организаторы форума уверены, что обобщение, продвижение и тиражирование лучшего опыта создаст новый импульс активности в решении вопросов обеспечения здоровья нации.
«Здесь каждый сможет найти что-то интересное для себя. Для специалистов — это, конечно, передовой опыт, инновационные технологические решения, важнейшие отраслевые тренды. А новинки товаров и услуг для здоровья, современные программы диагностики и оздоровления, безусловно, заинтересуют и специалистов и всех, кто выбирает здоровье», — рассказывают в пресс-службе форума.
Также 31 мая в Международный день борьбы с табакокурением столичный департамент здравоохранения проведет акцию, приуроченную к этому дню.
Вход на мероприятие свободный.
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