Московское областное БТИ ожидает роста числа обращений граждан из‑за «лесной амнистии»

Московское областное бюро технической инвентаризации в этом году ожидает роста числа обращений собственников земли, желающих оформить права на свои участки в рамках «лесной амнистии», сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области генеральный директор МОБТИ Александр Беднягин.

«В 2018 году мы прогнозируем рост числа обращений по «лесной амнистии», поскольку этот вопрос назревал десятилетиями. Большое количество людей заинтересованы как можно быстрее оформить свои права», — сказал Беднягин.

Он также отметил, что специалисты областного БТИ уже работают над обращениями граждан, связанными с «лесной амнистией».

«В Подмосковье находится порядка 200 тысяч земельных участков, к которым может быть применена такая процедура («лесная амнистия» — ред.). Практика только формируется: по этому вопросу в МОБТИ поступило порядка 100 обращений. В настоящий момент по ним ведется работа», — добавил Беднягин.

В августе 2017 года вступил в силу федеральный закон №280-ФЗ, согласно которому сведения ЕГРН являются приоритетными по отношению к сведениям, содержащимся в Государственном лесном реестре и Лесном плане субъекта РФ . Таким образом, пересечение земельного участка собственника, права которого возникли до 1 января 2016 года, с границами лесного участка не является препятствием для постановки участка на кадастровый учет или для регистрации права собственности.

Благодаря федеральному закону также могут быть решены проблемы граждан, земельные участки или жилые дома которых оказались на территории земель лесного фонда из-за нестыковок в учетных и регистрационных государственных системах.