«Коммерсантъ»: Огонь на отражение

Великобритании и После субботнего авиаудара США Франции по Сирии все стороны, так или иначе вовлеченные в конфликт, заявили о своей победе и выдали диаметрально противоположную информацию о происшедшем. Данные союзников полностью расходятся со сводками из Дамаска , а также из Минобороны РФ . Они разнятся в том, сколько ракет было сбито сирийской ПВО, кто, как и какими силами осуществлял атаку, а также в том, что было ее целью.

Триумф русского оружия

Согласно российской версии, большинство западных ракет были сбиты, удары наносились в основном по заброшенным строениям, а российская ПВО на базах Хмеймим и Тартус надежно контролировала ситуацию.

По сведениям «Ъ», российские военные готовились к ракетному обстрелу Сирии со стороны США и их союзников на протяжении недели: часть этого времени ушла на закрытые переговоры относительно целей, по которым коалиция собиралась нанести удары, а часть — на координацию действий с сирийской армией, которой предстояло эти удары отражать. Российская система ПВО могла быть задействована только в случае угрозы жизни российским военнослужащим, говорит собеседник «Ъ» в органах военного управления: пуски всех ракет выявлялись и контролировались, но обстрел велся на значительном удалении, поэтому ни одна ракета из состава комплекса С-400 на перехват отправлена не была. Российские истребители несли дежурство в воздухе в штатном режиме.

По данным средств объективного контроля, обстрел начался в ночь на субботу и продолжался с 3:42 до 5:10 по московскому времени. По словам начальника главного оперативного управления (ГОУ) Генштаба ВС РФ Сергея Рудского, в операции задействовались самолеты ВВС США В-1B, F-15 и F-16, а также самолеты ВВС Великобритании Tornado над акваторией Средиземного моря, корабли американских военно-морских сил USS Laboon и USS Montrey — из акватории Красного моря. Он подчеркнул, что участия французской стороны зафиксировано не было, несмотря на то что оно было анонсировано.

Всего же, по имеющейся у Москвы информации, западной коалицией были применены 103 крылатые ракеты (в том числе Tomahawk морского базирования), управляемые авиабомбы GBU-38, а также ракеты класса «воздух-земля» (типа SCALP EG). Основные удары наносились по аэродромам Дювали, Думейр, Блэи, Шайрат, Меззе и Хомс (все ракеты, кроме двух, долетевших до Меззе, и трех, долетевших до Хомса, были сбиты). Серьезно разрушены, по словам российских военных, оказались только сооружения в пригородах Дамаска Барзе и Джарамана, которые давно не использовались.

Тем не менее в Генштабе ВС РФ утверждают, что сирийская ПВО, основу которых составляют советские комплексы С-125, С-200, «Бук», «Квадрат» и «Оса», со своей задачей справилась, перехватив 71 крылатую ракету. По словам российского военно-дипломатического источника «Ъ», пока данных, свидетельствующих о немедленной готовности США и их союзников нанести повторный удар, нет: французская и британская авиация вернулась в места постоянной дислокации, а эсминцы США, отстрелявшие свой запас крылатых ракет, скорее всего, направятся в пункт Рота ( Испания ).

В Дамаске, как говорят опрошенные «Ъ» сирийцы, и вовсе был праздник. Многие назвали субботние события «победой сирийской армии». О митингах в ее честь, прошедших в разных районах страны, пишет государственное информагентство SANA . Сирийский политолог Басам Раджа в разговоре с «Ъ» назвал происшедшее «победой в отсутствие захватчиков». «Агрессия была очень ограниченной, многие в Дамаске проснулись утром, даже не зная, что было нападение на Сирию. Наша ПВО смогла сбить большинство ракет, которые атаковали военные цели», — рассказал «Ъ» профессор по международным отношениям Дамасского университета доктор Басам Абу Абдалла.

Победа американской коалиции

Западную версию событий наиболее полно изложили пресс-секретарь Пентагона Дейна Уайт и глава управления стратегического планирования и политики Объединенного комитета начальников штабов США генерал-лейтенант Кеннет Маккензи . По их информации, ракет было выпущено на две больше, чем в российской версии, а именно 105, и все они поразили цели. Сирийская ПВО, заявил генерал, выпустила 40 ракет, но ни одна из них не попала в цель. «Большинство этих запусков произошло после того, как наш удар был завершен, — заметил господин Маккензи. — Похоже, что режим запустил многие из этих ракет по баллистической траектории, то есть без нацеливания. Усилия Сирии по обороне были в основном неэффективны и, очевидно, представляли риск для собственного населения из-за такого неизбирательного ответа. Если вы запускаете железо в воздух без нацеливания, оно должно куда-нибудь упасть».

Согласно американской версии, в операции было задействовано несколько больше кораблей, чем согласно российской. В атаке, по словам представителей Вашингтона, помимо упомянутых уже USS Laboon (7 ракет) и USS Montrey (30 ракет), дислоцированных в Красном море, приняли участие также эсминец USS Higgins (выпустил 23 ракеты из акватории Персидского залива) и субмарина USS John Warner, располагавшаяся в Восточном Средиземноморье (6 ракет).

Генерал Маккензи также добавил, что из акватории Средиземного моря стрельбу ракетами SCALP вел французский корабль Languedoc. С заявлением российского Генштаба о том, что Франция участия в атаке не принимала, он не согласился. По его словам, истребители ВВС Франции Mirage-2000 осуществляли прикрытие самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления и самолетов-заправщиков ВВС США, а истребители Rafale выпустили по объектам сирийской инфраструктуры девять ракет. Помимо этого восемь ракет выпустили британские самолеты Tornado и Typhoon, 19 ракет — самолеты B-1B.

Отличаются и заявленные цели атаки. Так, по словам представителя Пентагона, удар наносился по трем объектам: научно-исследовательскому центру на севере Дамаска в районе Барзе (76 ракет) и двум частям комплекса по разработке химического оружия в районе Хим-Шиншар (близ города Хомс ). По информации Би-би-си, полученной от источников в разведуправлении США, завод в Барзе специализировался на установке зарядов с химоружием на ракеты и артиллерийские снаряды. С Хим-Шиншаром все сложнее: там якобы располагались склады с химическим оружием (на спутниковой карте они до удара выглядели как два небольших жестяных сарая без заметной охраны) и подземный бункер, тоже якобы как-то связанный с отравляющими веществами.