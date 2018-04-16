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Квоты на традиционное рыболовство для общин могут быть пересмотрены
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Квоты на традиционное рыболовство для общин могут быть пересмотрены 

ИА Север-Пресс 35 минут назад
Фото: ИА Север-Пресс
Президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Григорий Ледков встретился с заместителями руководителя Росрыболовства Михаилом Иваником и Петром Савчуком.
Встреча была посвящена итогам прошедшего во Владивостоке Правового семинара Ассоциации для представителей коренных малочисленных народов, на котором обсуждались вопросы традиционного рыболовства. В частности, вступившие в силу изменения в Административный регламент по предоставлению государственной услуги по подготовке и принятию решения о предоставлении водных биологических ресурсов в пользование.
Представители Росрыболовства приняли позицию Ассоциации о необходимости внесения изменений в вышеуказанный Административный регламент, положения которого значительно ухудшают социально-экономическое положение коренных малочисленных народов, — сообщает информационный центр Ассоциации КМНСС и ДВ РФ.
Аргументируя свою позицию, представители Ассоциации смогли донести до руководства Росрыболовства понимание того, что общинам необходим объём на водные биоресурсы не только для личного потребления членов общин, но и на экономическое развитие общин.
«Община несет серьёзную социальную нагрузку, зачастую является в отдалённых национальных поселках градообразующим предприятием», — отметил в выступлении председатель Союза коренных малочисленных народов Приморского края Валентин Андрейцев.
В ходе диалога стороны пришли к общему пониманию необходимости нового подхода на законодательном уровне к порядку определения квот на традиционное рыболовство.
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