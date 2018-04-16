Квоты на традиционное рыболовство для общин могут быть пересмотрены

Встреча была посвящена итогам прошедшего во Владивостоке Правового семинара Ассоциации для представителей коренных малочисленных народов, на котором обсуждались вопросы традиционного рыболовства. В частности, вступившие в силу изменения в Административный регламент по предоставлению государственной услуги по подготовке и принятию решения о предоставлении водных биологических ресурсов в пользование.

Представители Росрыболовства приняли позицию Ассоциации о необходимости внесения изменений в вышеуказанный Административный регламент, положения которого значительно ухудшают социально-экономическое положение коренных малочисленных народов, — сообщает информационный центр Ассоциации КМНСС и ДВ РФ

Аргументируя свою позицию, представители Ассоциации смогли донести до руководства Росрыболовства понимание того, что общинам необходим объём на водные биоресурсы не только для личного потребления членов общин, но и на экономическое развитие общин.

«Община несет серьёзную социальную нагрузку, зачастую является в отдалённых национальных поселках градообразующим предприятием», — отметил в выступлении председатель Союза коренных малочисленных народов Приморского края Валентин Андрейцев.

В ходе диалога стороны пришли к общему пониманию необходимости нового подхода на законодательном уровне к порядку определения квот на традиционное рыболовство.