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Это не человек: на шлеме астронавта на Луне разглядели странное существо
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Это не человек: на шлеме астронавта на Луне разглядели странное существо 

Don't Panic 36 минут назад
Фото: Don't Panic
Эта информация, найденная прямо на официальном сайте НАСА, привела многих с замешательство. При тщательном анализе фотографий эксперты обнаружили на снимке странную фигуру, отраженную в шлеме космонавта.
Гуманоид не носит скафандра, а значит — это точно не человек. К тому же пропорции фигуры слишком малы…
Можно подумать, что миссия «Апполон-17» действительно повстречала на Луне чужую цивилизацию.
Сейчас специалисты НАСА уверяют, что на снимке никакой фигуры нет. Однако гуманоида заметно даже невооруженным глазом. Вполне вероятно, что в скором времени фотографию с сайта удалят — так уже бывало в прошлом.
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