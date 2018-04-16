Дмитрий Кобылкин выразил соболезнования в связи со смертью Петра Падалкина

«От имени правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, жителей арктического региона и от себя лично выражаю вам, родным и близким глубокое соболезнование в связи с безвременным уходом из жизни почетного гражданина, патриота и труженика, настоящего подвижника, идейного вдохновителя, человека с большой буквы, истинного ямальца Петра Прохоровича. Вся его жизнь — вдохновляющий пример для всех нас, его честный и добросовестный труд, личные и профессиональные достижения золотом вписаны в историю ямальской Арктики. Светлая память о нем всегда будет в сердцах тех, кому посчастливилось жить и работать рядом с ним. Ямал скорбит вместе с вами», — говорится в телеграмме главы региона.