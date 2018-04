США против России: правда, что их отношения хуже, чем во время холодной войны? 

К диким твитам из Белого дома люди за прошедшие почти 14 месяцев привыкли. Тем не менее то, что президент США Дональд Трамп на днях распространил через социальную сеть, привлекло особое внимание: «Наши отношения с Россией сейчас хуже, чем когда бы то ни было, включая холодную войну» («Our relationship with Russia is worse now than it has ever been, and that includes the Cold War»).