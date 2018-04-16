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21-летняя Наталья Михайлова пропала в Нижегородской области
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21-летняя Наталья Михайлова пропала в Нижегородской области 

Newsroom24 34 минуты назад
Фото: Newsroom24
21-летнюю Наталью Михайлову разыскивают в Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте поисково-спасательного отряда «Волонтер».
Как отмечается в сообщении, последний раз пропавшую девушку видели 9 апреля около 2 часов ночи по адресу г. Лысково, ул. Горького, 6 «а».
Рост пропавшей 157 см. У нее спортивное телосложение, длинные черные волосы и карие глаза.
В день своего исчезновения Наталья Михайлова была одета в темно-коричневую кожаную куртку, белую кофту, рваные джинсы с ярко желтым ременем. На шее пропавшей были две цепочки под золото. На ногах были обуты черные кроссовки с ярко белой подошвой. При себе Наталья Михайлова имела мобильный телефон.
Также отмечается, что у девушки есть шрам на брови после пирсинга, пирсинг на носу и губе слева, а также в пупке.
Всех, обладающих информацией о местонахождении разыскиваемого, просят позвонить по телефону 8 (831) 291-51-51 волонтерам или по каналу связи «102» в полицию.
Напомним, найдена 19-летняя Вера Пименова, пропавшая в Нижегородской области год назад.
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