21-летняя Наталья Михайлова пропала в Нижегородской области

Как отмечается в сообщении, последний раз пропавшую девушку видели 9 апреля около 2 часов ночи по адресу г. Лысково, ул. Горького, 6 «а».

Рост пропавшей 157 см. У нее спортивное телосложение, длинные черные волосы и карие глаза.

В день своего исчезновения Наталья Михайлова была одета в темно-коричневую кожаную куртку, белую кофту, рваные джинсы с ярко желтым ременем. На шее пропавшей были две цепочки под золото. На ногах были обуты черные кроссовки с ярко белой подошвой. При себе Наталья Михайлова имела мобильный телефон.

Также отмечается, что у девушки есть шрам на брови после пирсинга, пирсинг на носу и губе слева, а также в пупке.

Всех, обладающих информацией о местонахождении разыскиваемого, просят позвонить по телефону 8 (831) 291-51-51 волонтерам или по каналу связи «102» в полицию.