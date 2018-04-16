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В Омске закрыли заведение с азартными онлайн-играми
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В Омске закрыли заведение с азартными онлайн-играми 

АиФ-Омск 37 минут назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.
В Омске на проспекте Мира полицейские обнаружили заведение, где незаконно проводили азартные игры. На момент прибытия оперативников в зале находилось 10 посетителей и оператор — 28-летняя женщина.
«Полицейские обнаружили документы и компьютерное оборудование с установленным и функционирующим программным обеспечением, с помощью которого клиенты получали доступ к азартным играм через сеть Интернет. Всего изъято 28 системных блоков, 28 мониторов и вспомогательное оборудование», — уточнили в пресс-службе УМВД России по Омской области.
Сейчас оперативники устанавливают личность владельца игорного заведения. Ему грозит штраф от 700 000 до 1 000 000 рублей.
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