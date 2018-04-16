Технолог «Здоровой фермы» попался на откатах от дилера австрийских пряностей

По данным пресс-службы прокуратуры Челябинской области, о преступлении стало известно от сотрудника компании-поставщика австрийских пищевых добавок, используемых при производстве мясных деликатесов. Поставщик являлся фактически монополистом по поставкам такой продукции и успешно работал с производителями колбас в 2014-2016 году. Но после того, как «в одном из крупных агропромышленных объединений» Челябинска появился новый ведущий технолог, объемы закупок резко сократились.

В прокуратуре региона не раскрывают названий фирм, но, по данным источника «ФедералПресс» в правоохранительных органах, компания-поставщик работала с продукцией австрийской фирмы «Сальтек», от ее услуг отказался новый технолог именно «Здоровой фермы Деликатесы». По данным источника, технолог заявил, что предпочитает закупать пищевые добавки у своих знакомых в Москве . В итоге стороны пришли к консенсусу: поставщики ежемесячно платили лично сотруднику «Деликатесов» по два процента от суммы продаж своей продукции. С января 2016 по август 2017 года предприимчивый технолог получил 200 тысяч рублей.

Отметим, схема была запущена еще в то время, когда собственником «Здоровой фермы» являлся депутат Госдумы Олег Колесников . Как сообщал «ФедералПресс», весной 2016 года он продал свой актив агрохолдингу «Русгрейн». Новый владелец унаследовал и схему с откатами технолога «Деликатесов», и масштабное уголовное дело в отношении ряда топ-менеджеров «Фермы»: напомним, в настоящее время 16 человек из числа бывших подчиненных и соратников Колесникова обвиняются в мошенничестве при строительстве Кунашакской птицефабрики и в совершении ряда других экономических преступлений.

Добавим, как уточняет наш источник, в отношении подозреваемого ведется проверка по ряду других эпизодов: следствие полагает, технолог брал деньги за заключение контрактов и с других поставщиков.

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