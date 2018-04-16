Единственное в Воронеже колесо обозрения откроется 5 мая

Высота аттракциона составит 38 м. Колесо обозрения в парке у ТЦ «Арена» официально откроется в субботу, 5 мая. Высота аттракциона составит 38 м, у него будет 18 прозрачных шестиместных кабинок, сообщили в отделе маркетинга ТРК «Арена». Торжественное открытие колеса обозрения запланировано на 11:00, в это же время начнётся шоу-программа, сопровождающаяся выступлениями артистов оригинального жанра, ярмаркой, мастер-классами, работой интерактивной зоны. Она продлится до 18:00. А в течение часа с 11:30 бесплатно на аттракционе могут прокатиться молодожёны. Для остальных стоимость билета составит около 150-200 рублей.