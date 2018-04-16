Единственное в Воронеже колесо обозрения откроется 5 мая 

Высота аттракциона составит 38 м. Колесо обозрения в парке у ТЦ «Арена» официально откроется в субботу, 5 мая. Высота аттракциона составит 38 м, у него будет 18 прозрачных шестиместных кабинок, сообщили в отделе маркетинга ТРК «Арена». Торжественное открытие колеса обозрения запланировано на 11:00, в это же время начнётся шоу-программа, сопровождающаяся выступлениями артистов оригинального жанра, ярмаркой, мастер-классами, работой интерактивной зоны. Она продлится до 18:00. А в течение часа с 11:30 бесплатно на аттракционе могут прокатиться молодожёны. Для остальных стоимость билета составит около 150-200 рублей.
Проект воронежского колеса обозрения разработала московская компания ООО «Глобал», занимающаяся созданием колёс обозрения высотой от 25 до 65 метров. В 2017 году компания разработала проект колеса обозрения для Липецка. Как только появилась новость об открытии нового аттракциона, горожане размышляли о том, что место для его установки оказалось не самое удачное — вид откроется на многоэтажки спального района. — Всё же мы должны понимать, что колесо — это, прежде всего, аттракцион для деток. Это высота. Это чувство полёта, адреналина и так далее. Кабинки с прозрачным полом дадут возможность смотреть всё вокруг — и внизу, и по бокам, — ранее отмечала руководитель отдела маркетинга торгового центра Елена Орищенко. Екатерина Трещикова Фото — группа «Настоящий Воронеж»