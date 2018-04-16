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Масштабные работы по ремонту дорог стартовали в Подмосковье
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Масштабные работы по ремонту дорог стартовали в Подмосковье 

360tv.ru 40 минут назад
Фото: 360tv.ru
В Московской области начались работы по ремонту дорог. В этом году будет восстановлено около 3 тысяч километров крупных магистралей и трасс муниципального и регионального значения, сообщил корреспондент «360».
В первую очередь внимание дорожников направлено на 26 участков, которые являются подъездными путями по маршруту следования FIFA 2018. Первый такой участок начали делать в Красногорске, его протяженность составляет около 3 километров. По Волоколамскому шоссе бельгийские футболисты с игр будут приезжать сюда на базу отдыха.
Красногорск станет лидером по ремонту дорог в этом году. Запланировано обновить покрытие более чем на 70 улицах, на эти работы из регионального бюджета выделено 234 миллиона рублей.
В жилых районах асфальт будут перекладывать исключительно в дневное время, а за пределами городов на трассах — по ночам, чтобы не мешать движению и не создавать пробок. Приступить активно к ремонту по всем проблемным участкам сейчас невозможно, так как на улице еще нестабильная температура и не везде дано разрешение на работы.
Большинство ремонтируемых участков дорог определили жители Подмосковья с помощью заявок через портал «Добродел». Общая сумма, выделенная правительством Подмосковья на ремонт дорожной инфраструктуры, в этом году составит колоссальную сумму — 19 миллиардов рублей.
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