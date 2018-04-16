Масштабные работы по ремонту дорог стартовали в Подмосковье

Московской области начались работы по ремонту дорог. В этом году будет восстановлено около 3 тысяч километров крупных магистралей и трасс муниципального и регионального значения, сообщил корреспондент «360».

В первую очередь внимание дорожников направлено на 26 участков, которые являются подъездными путями по маршруту следования FIFA 2018. Первый такой участок начали делать в Красногорске , его протяженность составляет около 3 километров. По Волоколамскому шоссе бельгийские футболисты с игр будут приезжать сюда на базу отдыха.

Красногорск станет лидером по ремонту дорог в этом году. Запланировано обновить покрытие более чем на 70 улицах, на эти работы из регионального бюджета выделено 234 миллиона рублей.

В жилых районах асфальт будут перекладывать исключительно в дневное время, а за пределами городов на трассах — по ночам, чтобы не мешать движению и не создавать пробок. Приступить активно к ремонту по всем проблемным участкам сейчас невозможно, так как на улице еще нестабильная температура и не везде дано разрешение на работы.