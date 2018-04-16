Инаугурация президента РФ. Когда состоится и как проходит

18 марта 2018 года состоялись седьмые выборы президента РФ. Избранным президентом России на следующие шесть лет стал Владимир Путин , официальное вступление в должность которого состоится только после официальной процедуры инаугурации. Ivbg.ru рассказывает своим читателям о том, что это такое и как проходит процедура, которую в прямом эфире транслируют все федеральные каналы.

Так что же такое инаугурация?

Инаугурация (от лат. inauguro — посвящать) — это торжественная процедура вступления в должность главы государства и ряда других высших выборных лиц. Согласно существующему регламенту, избранный народом президент вступает в должность в день истечения шестилетнего срока предыдущего главы государства.

В современной истории России инаугурация в 2018 году будет проходить в седьмой раз. Прежде эта церемония проводилась в 1991, 1996, 2000, 2004, 2008 и 2012 годах. В 2012 году президент РФ был выбран сроком на шесть лет.

С 2000 года церемония вступления в должность президента России проводится 7 мая в Георгиевском, Александровском и Андреевском залах Большого Кремлевского дворца.

Какова процедура инаугурации?

Чтобы читателям ivbg.ru стало понятно, как именно проходит эта торжественная церемония, мы подробно и по пунктам расписали, с чего начинается инаугурация и чем заканчивается. Итак:

Перед началом инаугурации в зал входят главы Совета Федерации (Валентина Матвиенко) и глава Госдумы (Дмитрий Медведев). Также к ним присоединяется председатель Конституционного суда ( Валерий Зорькин ).

За считанные минуты до наступления полудня в Кремль через Спасские ворота въезжает избранный президент.

Курсанты Кремлевского полка проносят через залы Кремля государственный флаг РФ и штандарт президента РФ (флаг главы государства).

После этого в зал вносят Конституцию РФ и знак президента страны.

Глава Конституционного суда приглашает избранного президента принять присягу, после объявляет о его вступлении в свою должность.

Сразу после принятия присяги звучит гимн России. Штандарт президента поднимается над куполом Сената.

Избранный президент РФ произносит торжественную речь и под песню Глинки «Славься» выходит на Соборную площадь. Далее церемония продолжается вне стен Кремля — производится салют из 30 залпов.

На Соборной площади президент проводит смотр парадного расчёта Кремлевского полка. 7 мая — дата образования этого полка.

Кто приглашён на церемонию инаугурации?

Список приглашенных на торжественную церемонию инаугурации определяет служба протокола президента. Обычно такой чести удостаиваются Герои России, кавалеры ордена «За заслуги перед Отечеством», главы министерств и ведомств, а также первые лица регионов России и видные деятели культуры, науки и спорта.

А может ли измениться процедура инаугурации президента?

Кстати, порядок проведения инаугурации никак не регламентируется законодательно. Поэтому да, процедура может претерпеть изменения. Грубо говоря, допускается любой сценарий инаугурации при условии обязательного наличия во время церемонии обозначенных Конституцией РФ участников.