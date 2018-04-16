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Нижегородцев приглашают принять участие в фотовыставке, посвященной подвигам врачей во время ВОВ
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Нижегородцев приглашают принять участие в фотовыставке, посвященной подвигам врачей во время ВОВ 

Нижегородская правда 42 минуты назад
Фото: Нижегородская правда
Фотовыставка «Светя другим — сгораю сам», посвященная подвигам медицинских работников, готовится в Нижегородской области ко Дню Победы. Об этом сообщают организаторы проекта «Первая народная медицинская премия».
«Вспомните о ваших родных и близких, которые выполняли свой долг перед Родиной и несли медицинскую службу во времена войн (Великая Отечественная война и боевые действия современных лет). Расскажите нам о них, пришлите фотографии, и 9 мая на ул. Большой Покровской будет открыта фотовыставка, посвященная их подвигам», — пояснили организаторы проекта.
Истории с фотографиями можно прислать:
— на а/я 603122, г. Н. Новгород, ул. Козицкого, 8, а/я №7  — на электронную почту onnmp@mail.ru (с пометкой «9 мая»)
— или принести по адресу: ул. Маршала Рокоссовского, д.8, корп. 3, офис 301 (пн-пт 10:00-17:00).
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