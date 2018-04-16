Мухин: без основ родного языка нам не построить цифровую экономику

Можно ли быть уверенным в том, что эксперты, не знающие основ родного языка, смогут построить ту цифровую экономику, которая будет работать? Об этом размышляет руководитель Центра Политической информации Алексей Мухин

Не успел пройти Международный стратегический форум по интеллектуальной собственности в Калининграде , как в понедельник уже стартует Международная конференция Роспатента — Цифровая трансформация: интеллектуальная собственность и блокчейн-технологии.

Как с помощью блокчейн-технологий депонировать объекты авторского права, защищать права авторов и интересы правообладателей; что такое «умный» патентный офис? как технология блокчейн и смарт-контракты смогут защитить от контрафакта, брэндсквотинга и киберсквоттинга; как собирать и использовать большие данные (big data) для выбора стратегии патентования, подачи заявок на патенты, промышленные образцы и товарные знаки, — и это лишь часть тем, которые будут подсвечены 16-17 апреля на громкой Международной конференции Роспатента.

"Тем не менее, друзья, как говорится, «дьявол — в деталях», — отмечает Мухин. — И при более внимательном рассмотрении нюансов организации, команды, которая привлечена к работе над ней, выясняются некоторые неприятные подробности. В любой технологической цепочке, вам каждый скажет, достаточно одного слабого звена, чтобы вся конструкция оказалась ненадёжной и дала сбой в самый ответственный момент".

"Так вот, можем ли мы быть уверенными в том, что эксперты, не знающие основ родного языка, смогут построить ту цифровую экономику, которая будет работать? А то ведь, глядя на чудесный «амфитИатр», где будут рассуждать о высокоинтеллектуальных материях, сразу вспоминается бессмертное булгаковское про разруху в головах и сортирах. Устами язвительного профессора Преображенского, помните? Кстати, сами ведь явно писали. Искусственный интеллект-то знает, как пишется верно", — отмечает политолог.