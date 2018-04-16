Ещё
Трансформаторное масло с железной дороги разлилось в поселке на БАМе в Иркутской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией

Трансформаторное масло с железной дороги разлилось в поселке на БАМе в Иркутской области 

ТАСС 42 минуты назад
ИРКУТСК, 16 апреля. /ТАСС/. Причины и обстоятельства утечки трансформаторного масла с подстанции на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в Усть-Кутском районе Иркутской области выясняются на Восточно-Сибирской железной дороге (ВСЖД, филиал РЖД), сообщили в понедельник в пресс-службе компании.
По данным СМИ региона, в местную администрацию обратились жители поселка Звездный, обнаружившие маслянистые пятна на льду реки Ния недалеко от впадения ее в реку Таюра. Также эта жидкость разлита на улице поселка.
"15 апреля на территории тяговой подстанции станции Звездная произошла утечка талых вод, загрязненных трансформаторным маслом. Железнодорожники ведут активные работы для предотвращения загрязнения окружающей среды. Расследование происшествия ведется установленным порядком специально созданной комиссией", — говорится в сообщении.
Представитель железной дороги пояснил ТАСС, что площадь загрязнений предстоит уточнить, поскольку комиссия еще не добралась до места происшествия. «Пока речь идет о загрязнении снега», — сказал собеседник агентства.
Комментарием местной администрации ТАСС не располагает.
ТАСС: последние новости
Врио губернатора Кузбасса Цивилев уволил четверых заместителей Королева Елизавета II назначила Принца Гарри послом молодежи в британском Содружестве В МИД Швейцарии не могут подтвердить сведения по экспертизе химвещества в Шпице
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Россию надвигаются опасные заморозки22
Трамп планировал атаковать российские объекты849
Данные по дипломатам РФ разозлили Трампа165
Глава Франции выдвинул обвинение России844
За Асада: понедельник начинается с санкций259
Видео
00:38
Медведи вышли из спячки
Новости Москвы
00:54
Путин обсудил с Роухани ракетный удар по Сирии
Политика
05:28
CNN предоставил снимки «успешного» удара по Сирии
В мире Ближний Восток
01:02
Ярославские лужи преодолевают только каскадёры
Общество
03:05
На Россию надвигаются опасные заморозки
Погода Общество
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
03:40
Шведские СМИ уличили во лжи о российских учениях
Армия В мире
00:20
Тарасов рассекретил пол будущего ребенка
Шоу-бизнес
03:49
Собчак угодила в громкий скандал
Шоу-бизнес
00:56
Ведущая Первого канала стала многодетной матерью
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение