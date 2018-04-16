Трансформаторное масло с железной дороги разлилось в поселке на БАМе в Иркутской области

ИРКУТСК , 16 апреля. / ТАСС /. Причины и обстоятельства утечки трансформаторного масла с подстанции на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в Усть-Кутском районе Иркутской области выясняются на Восточно-Сибирской железной дороге (ВСЖД, филиал РЖД ), сообщили в понедельник в пресс-службе компании.

По данным СМИ региона, в местную администрацию обратились жители поселка Звездный, обнаружившие маслянистые пятна на льду реки Ния недалеко от впадения ее в реку Таюра. Также эта жидкость разлита на улице поселка.

"15 апреля на территории тяговой подстанции станции Звездная произошла утечка талых вод, загрязненных трансформаторным маслом. Железнодорожники ведут активные работы для предотвращения загрязнения окружающей среды. Расследование происшествия ведется установленным порядком специально созданной комиссией", — говорится в сообщении.

Представитель железной дороги пояснил ТАСС, что площадь загрязнений предстоит уточнить, поскольку комиссия еще не добралась до места происшествия. «Пока речь идет о загрязнении снега», — сказал собеседник агентства.

Комментарием местной администрации ТАСС не располагает.