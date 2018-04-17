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Заводы Rio Tinto приостановят работу из-за «Русала»
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Заводы Rio Tinto приостановят работу из-за «Русала» 

Вести Экономика 44 минуты назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 17 апреля — «Вести. Экономика». Ряд алюминиевых заводов австрало-британской компании Rio Tinto могут приостановить работу, если в компании не найдут замену "Русалу" в качестве поставщика сырья, пишет Bloomberg.
По данным источника издания, после введения санкций против «Русала» в Rio Tinto начали искать других поставщиков глинозема для производства алюминия. Источник отметил, что компании даже придется заморозить работу некоторых заводов, если не будут найдены другие поставщики.
Rio Tinto считается основным добытчиком бокситов, но компания зависит от поставок «Русала» в промежуточной стадии производства алюминия — после переработки бокситов в глинозем получается сам металл.
В издании отметили, что металлургические компании не смогут получить выгоду от роста цен на алюминий после включения «Русала» в санкционный список США, а ряд крупных компании скорее пострадает от сбоев в глобальной цепочке поставок.
Как писали «Вести. Экономика», стоимость фьючерсов на алюминий на бирже Шанхая 16 апреля резко выросла, после того как Rio Tinto вслед за Glencore объявила о скором форс-мажоре по контрактам с «Русалом».
Один из крупнейших в мире горно-металлургических концернов, как и Glencore, не сможет выполнить ряд контрактов с российской компанией из-за внесения ее в санкционный список США.
В итоге алюминий на бирже Шанхая подорожал на 0,7% до 14,580 тыс. юаней ($2,325 тыс.) — до максимума с 12 февраля, следует из данных торгов.
Такая же ситуация и на Лондонской бирже металлов.
"Алюминиевая промышленность Китая и России подвержена влиянию санкций", — отмечалось в обзоре AZ China. 13 апреля в Rio Tinto объявили о скором форс-мажоре по контрактам с «Русалом».
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