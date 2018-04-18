Ещё
Rio Tinto может изменить прогноз по производству на 2018 г из-за санкций против «Русала»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Rio Tinto может изменить прогноз по производству на 2018 г из-за санкций против «Русала» 

Прайм 45 минут назад
Фото: Вести.Ru
Горнодобывающая компания Rio Tinto может пересмотреть прогноз по производству алюминия на 2018 год на фоне санкций в отношении "Русала", следует из сообщения компании.
Rio Tinto прогнозирует, что объем производства бокситов в 2018 году составит от 49 до 51 миллиона тонн, глинозема — 8-8,2 миллиона тонн, алюминия — 3,5-3,7 миллиона тонн. Компания отмечает, что прогноз по производству алюминия будет скорректирован после завершения продажи алюминиевых заводов Aluminium Dunkerque и ISAL. «Корректировки также могут быть сделаны на фоне санкций со стороны США», — пишет компания.
Rio Tinto 13 апреля сообщила, что объявит форс-мажор по некоторым контрактам с «Русалом» из-за попадания российской компании в санкционный список минфина США. Rio Tinto также пересмотрела механизмы взаимодействия с российской компанией в рамках ряда существующих с ней соглашений.
США в начале апреля ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и их компании, в частности, Олег Дерипаска и подконтрольные ему En+ Group, группа «ГАЗ», «Базовый элемент» и «Русал».
Прайм: последние новости
Проблемы для "Русала" из-за отказа Японии от закупок алюминия Совет директоров "Газпрома" согласовал участие члена правления Аксютина в совдире TurkAk?m СМИ: Рогозин ограничил Роскосмос и Росатом в новых контрактах с "санкционными" странами
Комментарии  Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский ответ Siemens разрушился на испытаниях683
Нападение на школу произошло в Башкирии176
Засосало насмерть28
Израиль готовит атаку на Т-48
Украинские моряки пригрозили Порошенко362
Видео
00:59
Нападение на школу произошло в Башкирии
Происшествия Пожары
00:59
Появилось видео с места ЧП в Стерлитамаке
Происшествия
04:51
Израиль готовит атаку на Т-4
Армия В мире
03:55
Ксенофонтова отсудила у экс-мужа дочь
Шоу-бизнес
00:33
Запущенный рогаткой украинский дрон полетел над Крымом
Оружие
01:00
Айза поделилась основными правилами путешественников
Шоу-бизнес
03:10
Сын Фриске остался без дома
Шоу-бизнес
00:35
«Бузкоины» разорят фанатов
Шоу-бизнес Статьи
05:38
Роскомнадзор разрешил гражданам пользоваться Telegram
Интернет
00:33
Самолетам США разрешили летать над Россией
Политика Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение