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Как США ударили в «Русал», а взорвали весь рынок
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Как США ударили в «Русал», а взорвали весь рынок 

Вести Экономика 31 минуту назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 20 апреля — «Вести. Экономика» Санкции США в отношении российской компании «Русал» спровоцировали хаос на рынке алюминия и глинозема.
В Китае уже зафиксирован резкий рост цен на глинозем, а местные компании готовятся начать отгрузку рекордного объема глинозема на внешние рынки. Дело в том, что из-за санкций «Русал» сейчас вынужден искать альтернативные источники глинозема для производства алюминия.
Репе отмечают эксперты, в мае объемы экспорта Китаем глинозема могу выроста до 120 -180 тыс. тонн. В прошлом году Китай экспортировал лишь 56 тыс. тонн глинозёма, свидетельствуют данные таможенной статистики страны. Ранее стало известно, что компания Rio Tinto также начала искать других поставщиков глинозема для производства алюминия после введения санкций в отношении «Русала».
Rio Tinto считается основным добытчиком бокситов, но компания зависит от поставок «РусАла» в промежуточной стадии производства алюминия: после переработки бокситов в глинозем получается сам металл.
В издании отметили, что металлургические компании не смогут получить выгоду от роста цен на алюминий после включения «РусАла» в санкционный список США, а ряд крупных компании скорее пострадают от сбоев в глобальной цепочке поставок.
На этом фоне спотовые цены на глинозем с отгрузкой Бразилии выросли до $800 за тонну, что на 45% превышает цену продажи партий в Австралию — $550 за тонну.
Агентство Reuters сообщило, что крупные японские торговые дома попросили российского производителя алюминия — «РусАл» — прекратить поставки алюминия из-за санкций США.
"Мы просили «РусАл» прекратить поставки алюминия для наших срочных контрактов, поскольку мы не можем произвести оплату в долларах США и мы не хотим рисковать", — рассказал источник агентства.
В результате образовался дефицит алюминия, японские покупатели в панике ищут альтернативные пути, все это удвоило внутренние спотовые премии за алюминий и подняло мировые цены.
В свою очередь казахские производители глинозема надеются заработать на проблемах «Русала». Eurasian Resources Group, частично принадлежащая правительству Казахстана, производит порядка 1,5 млн тонн глинозема, который используется для производства алюминия, и две трети продукции продает «Русалу». Сейчас компания пытается найти новые рынки сбыта.
В то же веремя американские клиенты «Русала» пытаются найти замену металлу компании. Контрагенты «Русала» оказались в довольно сложном положении, вероятнее всего им придется покупать алюминий за рекордно высокие цены из-за ажиотажа на рынке.
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