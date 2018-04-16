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Алюминий дорожает на новостях от Rio Tinto по «Русалу»
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Алюминий дорожает на новостях от Rio Tinto по «Русалу» 

Прайм 14 минут назад
Фото: Прайм
Стоимость фьючерсов на алюминий на бирже Шанхая достигла максимума двух месяцев на новостях о том, что Rio Tinto объявит форс-мажор по некоторым контрактам с "Русалом" из-за попадания российской компании в санкционный список минфина США, следует из данных торгов.
На бирже Шанхая металл дорожал на 0,6%, до 14580 юаней (2321,21 доллара), что является самым большим значением с 12 февраля.
По состоянию на 9.19 мск стоимость майских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 0,23%, до 3,07 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). По итогам торгов пятницы стоимость тонны меди на Лондонской бирже металлов (LME) с поставкой через три месяца выросла на 0,13% — до 6830 долларов за тонну, алюминия — снизилась на 1,72%, до 2285 долларов, цинка — поднялась на 0,74%, до 3117 долларов за тонну.
"Алюминиевая промышленность Китая и России подвержена влиянию санкций", — цитирует агентство Рейтер слова аналитиков AZ China.
В пятницу Rio Tinto сообщала, что объявит форс-мажор по некоторым контрактам с «Русалом» из-за попадания российской компании в санкционный список минфина США. Американская сторона 6 апреля ввела новые санкции против РФ, в санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и их компании, в частности, Олег Дерипаска и подконтрольные ему En+ Group, группа «ГАЗ», «Базовый элемент» и «Русал».
Аналитики также ожидают статистику по КНР во вторник, 17 апреля. Рост ВВП страны в первом квартале аналитики ожидают на уровне 6,8% в годовом выражении и на 1,5% — к предыдущему кварталу. На Китай приходится около 40% мирового спроса на медь.
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