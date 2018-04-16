Зеленый щит: в Кыргызстане высаживают тысячи новых деревьев

Кыргызстане массово сажают деревья: яблони, сливы, тополя. В Чуйской области — на севере республики — лопаты в руки взяли чиновники, предприниматели и простые граждане. Корреспондент «МИР 24» Жазгуль Каримова тоже поучаствовала.

Каждый участник акции должен посадить не менее 15 деревьев. Но на деле этот план оказался перевыполнен — территорию в три гектара засадили саженцами менее чем за час.

Это не первый и не последний участок активистов. Рядом с энтузиастами из народа работают чиновники. Мэр Токмока заехал сюда по пути на работу.

«На песчаной и каменистой территории впервые сажаю, но нужно созидать с природой. В этом году мы более трех тысяч саженцев в питомнике подготовили. Мы готовы выделять посадочный материал для облагораживания придомовых территорий», — пояснил Данияр Амангельдиев.

Яблони, облепиха, слива, березы, каштаны. Кое-где ива, абрикос. Молодые деревья сажают по всему Кыргызстану. Участки помогают подбирать экологи и работники лесхозов.

Эти тополя не для красоты. Они укрепляют берег реки Чу. Каждый год во время весенне-летних паводков она разливается и угрожает потопом.

«Акция охватывает три аспекта. Она предусматривает экологические интересы, социальное значение имеет и защитную функцию», — отметил координатор ассоциации лесопользователей Аскат Касанов.

Но важно не только посадить, говорят экологи, надо еще вырастить. Поэтому деревьям нужен хозяин. Власти города готовы сдавать в аренду прибрежные пустыри — тем, кто захочет иметь сады.

За две недели в республике высадили 30 тысяч саженцев.

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