Ещё
Зеленый щит: в Кыргызстане высаживают тысячи новых деревьев
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией

Зеленый щит: в Кыргызстане высаживают тысячи новых деревьев 

Мир24 36 минут назад
В Кыргызстане массово сажают деревья: яблони, сливы, тополя. В Чуйской области — на севере республики — лопаты в руки взяли чиновники, предприниматели и простые граждане. Корреспондент «МИР 24» Жазгуль Каримова тоже поучаствовала.
Каждый участник акции должен посадить не менее 15 деревьев. Но на деле этот план оказался перевыполнен — территорию в три гектара засадили саженцами менее чем за час.
Это не первый и не последний участок активистов. Рядом с энтузиастами из народа работают чиновники. Мэр Токмока заехал сюда по пути на работу.
«На песчаной и каменистой территории впервые сажаю, но нужно созидать с природой. В этом году мы более трех тысяч саженцев в питомнике подготовили. Мы готовы выделять посадочный материал для облагораживания придомовых территорий», — пояснил Данияр Амангельдиев.
Яблони, облепиха, слива, березы, каштаны. Кое-где ива, абрикос. Молодые деревья сажают по всему Кыргызстану. Участки помогают подбирать экологи и работники лесхозов.
Эти тополя не для красоты. Они укрепляют берег реки Чу. Каждый год во время весенне-летних паводков она разливается и угрожает потопом.
«Акция охватывает три аспекта. Она предусматривает экологические интересы, социальное значение имеет и защитную функцию», — отметил координатор ассоциации лесопользователей Аскат Касанов.
Но важно не только посадить, говорят экологи, надо еще вырастить. Поэтому деревьям нужен хозяин. Власти города готовы сдавать в аренду прибрежные пустыри — тем, кто захочет иметь сады.
За две недели в республике высадили 30 тысяч саженцев.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM
Мир24: последние новости
Кемеровский губернатор Цивилев уволил четырех замов Лавров: «Вещество Скрипалей» находилось на вооружении НАТО Умный мусор: как спасают природу в России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Россию надвигаются опасные заморозки23
Трамп планировал атаковать российские объекты829
Данные по дипломатам РФ разозлили Трампа163
Глава Франции выдвинул обвинение России835
За Асада: понедельник начинается с санкций257
Видео
00:38
Медведи вышли из спячки
Новости Москвы
00:54
Путин обсудил с Роухани ракетный удар по Сирии
Политика
05:28
CNN предоставил снимки «успешного» удара по Сирии
В мире Ближний Восток
01:02
Ярославские лужи преодолевают только каскадёры
Общество
03:05
На Россию надвигаются опасные заморозки
Погода Общество
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
03:40
Шведские СМИ уличили во лжи о российских учениях
Армия В мире
00:20
Тарасов рассекретил пол будущего ребенка
Шоу-бизнес
03:49
Собчак угодила в громкий скандал
Шоу-бизнес
00:56
Ведущая Первого канала стала многодетной матерью
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение