Огонь по своим на Второй мировой: самые известные случаи

Вторая мировая стала самой кровопролитной за всю историю войн. В суматохе, которая царила в зоне боевых действий, враждующие стороны зачастую не понимали по кому вести огонь. И нередко он обрушивался на своих.

Братоубийство

«Дружественный огонь» (с англ. friendly fire) — так чаще всего называют ошибочный обстрел или атаку, произведенные на позиции своих или союзных войск. В американской литературе можно встретить латинское слово fratricidium, буквально переводящееся как «братоубийство».

Причины ошибочного огня могли быть самые разные: использование трофейной техники или машин только что снятых с конвейера, которые не могли опознать; отсутствие четкого и своевременного информирования о дислокации своих или союзнических войск; сознательный вызов огня на себя во избежание попадания в плен; досадная случайность или невнимательность.

Нередко причиной атаки по своим была путаница в опознавательных знаках. К примеру, в начале войны американские ВВС на борта и крылья самолетов наносили белую звезду, в которую вписывался красный круг: такой же, как и у японских летающих машин. Выйдя на линию огня, в стрессовой ситуации летчики зачастую не распознавали отличия и палили как по чужим, так и по своим. Американцы кружок поспешили убрать.

Смертоносный Тритон

10 сентября 1939 года подводная лодка британских ВМС «Оксли» вышла за пределы предписанного ей района патрулирования недалеко от берегов Норвегии . Капитан другой британской субмарины «Тритон», увидевший неясный силуэт всплывшей «Оксли», решил, что это немецкая подлодка и приказал ее торпедировать.

Только когда «Тритон» приблизился к месту трагедии, открылась чудовищная ошибка. Никто из экипажа «Оксли» не выжил. Следует отметить, что эта субмарина стала первой, потопленной во время Второй мировой войны.

Двойное попадание

22 февраля 1940 пришло время и немецких случайных потерь. В ходе операции «Викинг» в Северном море эсминцы германской флотилии обстреляли средний бомбардировщик Люфтваффе He-111. В ответ немецкий пилот сбросил бомбы на два эсминца — «Леберехт Маасс» и «Макс Шульц». Однако роковым для германских судов стало маневрирование в попытках уклониться от бомбардировки. В итоге оба корабля напоролись на выставленные англичанами мины.

Шеффилд вместо Бисмарка

26 мая 1941 британский крейсер «Шеффилд» в составе соединения отправился вдогонку за немецким линкором «Бисмарком», прорвавшимся на просторы Атлантики. Он так увлекся погоней, что оторвался от остальных кораблей. Сразу четырнадцать британских торпедоносцев типа «Swordfish» атаковали ничего не подозревавший «Шеффилд», приняв его за «Бисмарк».

Всего было сброшено 11 торпед. Но по счастью большинство из них из-за дефекта в конструкции не взорвалось. Тем не менее, на крейсере была повреждена верхняя палуба, и пострадало радиолокационное оборудование. Три моряка погибли.

Неопознанная модель

Первым самолетом, сбитым советским асом Александром Покрышкиным, оказался не германский истребитель, а отечественный Су-2. Атака была произведена в первый день Великой Отечественной войны в одной из зон вторжения немецких войск.

Дело в том, что советские летчики не были ознакомлены с внешним видом ранее засекреченных моделей, и атаковавший против солнца Су-2 Покрышкин не сумел вовремя разглядеть красную звезду на камуфляжной раскраске бомбардировщика. Его пилот выжил, но штурман погиб.

Чрез два дня над Москвой средствами ПВО была обстреляна уже группа нераспознанных советских бомбардировщиков, возвращавшихся с боевого вылета. Это была первая воздушная тревога в столице СССР с начала войны.

Злополучная Сицилия

Дошла очередь и до итальянцев. 8 июня 1942 года недалеко от берегов Сицилии был потоплен итальянский эсминец «Антониотто Узодимаре». Командир атаковавшей его подводной лодки «Алаги» ВМС Италии , оправдываясь, говорил об отсутствии какой-либо информации о наличии своих судов в данном регионе.

Через год 11 июля 1943 года над Сицилией произошел еще один случай огня по своим. Группа из 144 американских военно-транспортных самолетов Дуглас C-47 с десантниками на борту была обстреляна английскими зенитчиками: 23 самолета сбито, 37 повреждено; в происшествии пострадало 318 человек, из них 83 убито. Таким оказалось начало Итальянской кампании союзников.

Непрошеная гостья

С октября 1941 года РККА по ленд-лизу эксплуатировала партию средних пехотного танков «Матильда» английского производства. Однако даже через два года эта бронемашина была незнакома многим солдатам Красной Армии. 13 августа 1943 года во время Смоленской наступательной операции «Матильды» 233-й танковой бригады РККА были обстреляны советской противотанковой батареей. В ответ танкисты обрушили огонь на артиллерийские расчеты, уничтожив два из них. В инциденте было потеряно три танка и 10 человек.

На безымянной высоте

В ночь на 14 сентября 1943 года группе из 18 сибиряков в составе 8-й роты 718 полка 139-й стрелковой дивизии РККА была поставлена задача овладеть безымянной высотой 224,1 метр у деревни Рубеженка, которая обеспечивала удобный выход к реке Десна.

Однако, оказавшись отрезанными от основных сил и не в состоянии сдерживать напор превосходящих сил противника, командир группы младший лейтенант Евгений Порошин решил вызвать огонь на себя. После мощного артобстрела советских войск в живых осталось лишь двое. Этим событиям посвящена пеня Матусовского и Баснера «На безымянной высоте».

Смерть генерала

25 июня 1944 года в ходе массированного бомбового удара авиацией 8-й Воздушной Армии СШАнедалеко от французского города Сен-Ло часть бомб легла с недолетом. Результатом сбившегося прицела американских пилотов стало около 400 раненых и более ста погибших солдат союзных войск. В числе жертв бомбардировки оказался генерал-лейтенант армии США Лесли Макнэйр — самый высокопоставленный американский офицер, погибший в ходе Второй мировой войны. Из-за потерь фронт были вынуждены покинуть две американские дивизии.

Бой над Нишем

7 ноября 1944 года американская авиация совершенно неожиданно подвергла бомбардировке советскую военную колонну возле югославского города Ниш. Происшествие имело все шансы перерасти в полномасштабную войну между союзниками.

Солдаты РККА отчаянно размахивали красными знаменами, убеждая пилотов ВВС США, что это не немцы. Но американцы их словно не замечали. Жертвами авианалета стали 34 человека, в том числе и командир корпуса, 39 солдат получили ранения, более 20 автомашин с грузами оказались сожжены. [С-BLOCK]

В ответ навстречу американской эскадрильи взлетели восемь советских «Яков». Завязался непродолжительный воздушный бой: американцы сбили один из советских истребителей, нашим удалось поразить два «Лайтнинга». Только тогда американские пилоты опознали национальность «противника» и спешно ретировались.

По горячим следам американское командование извинялось за произошедшее на Нишем, называя это «досадным инцидентом». Оказывается они хотели атаковать немецкую колонну шедшую из Греции в Триест, но ошиблись на каких-то 400 километров.

17 апреля 1945 года в небе над Берлином Иван Кожедуб был атакован двумя американскими «Мустангами». Это странное нападение произошло после того, как советский летчик пытался защитить союзников от нападения «мессершмиттов».

В считанные минуты оба американских самолета были сбиты Кожедубом. Один из пилотов выжил. Когда его спросили, «кто его сбил?» он ответил: «Фокке Вульф». Однако не ясно, ошибся американский пилот или попросту отказался признать победу русского аса. [С-BLOCK]

В самом конце войны Кожедубу пришлось еще раз столкнуться с бомбардировщиками американских ВВС. Тогда эскадрилья многомоторных гигантов, игнорируя предупредительные выстрелы, вошла в советскую зону оккупации. Русский ас подстрелил три самолета — остальные обратились в бегство.