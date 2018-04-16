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Транспортно-сервисная компания может лишиться трех автобусов за долги в Приморье
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Транспортно-сервисная компания может лишиться трех автобусов за долги в Приморье 

Primpress 42 минуты назад
Фото: Primpress
Общая сумма задолженности составляет более 2,5 миллиона рублей, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УФССП по Приморскому краю.
Судебные приставы-исполнители в ходе одного из рейдов по взысканию фискальных платежей, выехав по адресу расположения должника, наложили арест на три междугородних автобуса марки Hyundai Aero City 540. Арестованное имущество было оставлено на ответственное хранение должнику. В случае непогашения долга в течение 10 дней транспортные средства будут изъяты и переданы на реализацию.
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