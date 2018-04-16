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Аллея игр открылась в Воронцовском парке
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Аллея игр открылась в Воронцовском парке 

Обручевский меридиан 42 минуты назад
Фото: Обручевский меридиан
В новом сезоне место сосредоточения детских забав будет носить новое имя: аллея аттракционов «Добрые сказки».
Покататься на аттракционах можно будет каждый день с 11:00 до 20:00. Уже открыты самые любимые из них — автодром и «Акула», а также батут. Остальные аттракционы начнут работать, как только окончательно установится теплая погода. В этом году на аллее появится несколько новинок, которые станут сюрпризом для посетителей. Вход на аллею аттракционов — со стороны Ленинского проспекта и улицы Новаторов. Приглашаются взрослые и дети.
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