Новые книги выходят у журналиста Newsroom24 Константина Барановского

Известный нижегородский экономический и финансовый журналист Константин Барановский стал деловым писателем. В частности, в известном московском издательстве готовится к печати его книга «Криптовалюты: риски, вызовы и будущее», написанная по заказу издательства. «Тема — актуальная и, в общем-то, не очень освещённая. Книга посвящена не правилам торговли или майнинга криптовалюты, а серым и тёмным сторонам биткоина. Рассматривается будущее как крипты, так и технологии блокчейн, в отрыве непосредственно от криптовалюты. Думаю, если книга и не закрывает тему, то освещает её довольно полно», — рассказал Барановский.

А в Украине «Мультимедийное издательство Стрельбицкого» готовит переиздание книги Барановского «Финансовая журналистика. Деньги не спят». «Издательство заинтересовалось книгой. Я её дополнил актуальной для Украины информацией, немного изменил подзаголовок. Как и в России , в Украине это будет первое издание по финансовой журналистике», — делится Барановский. Напомним, книга «Финансовая журналистика. Деньги говорят» вышла в России в ноябре 2016 года.

Кроме того, Барановский заканчивает работу над рукописью «Финансовый пиар. Prодавая деньги» и начинает искать издателя.

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