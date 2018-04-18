В Омске стартовали дорожные аукционы на сумму 175 млн рублей

Накануне, 17 апреля, управление дорожного хозяйства и благоустройства города Омска объявило ещё 12 аукционов на ремонт 14 участков городских магистралей. На ремонт планируют потратить 174,6 млн рублей, он будет выполнен в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

До 1 сентября отремонтированы должны быть следующие дороги:

объездная дорога ТРК «Континент» в границах ул. Енисейская и ул. Конева;ул. 22-я Северная в границах ул. Средняя и ул. Герцена;ул. Семиреченская в границах ул. Мельничная и остановки общественного транспорта «Новостройка»;ул. Кирова по направлению к ул. Новокирпичной;ул. Бульварная в границах ул. Пушкина и ул. Куйбышева;ул. Комбинатская в границах пр. Губкина и ул. Заозерная;ул. 20 лет РККА в границах ул. Куйбышева и ул. Лескова;ул. Фрунзе в границах ул. Булатова и моста 60 лет Победы;ул. Октябрьская в границах ул. Орджоникидзе и ул. Госпитальная;ул.1-я Трамвайная в границах ул. Воровского и ул. Леонова;ул. Леонова в границах ул. 1-я Трамвайная и ул. 13-я Комсомольская;ул. 13-я Комсомольская в границах ул. Леонова и Черлакского тракта;ул. Декабристов в границах ул.10 лет Октября и ул. Масленникова, в границах ул. Маяковского и ул. Бульварная;ул. Гагарина по направлению к пр. Карла Маркса.

Отметим, что в апреле уже стартовали торги по поиску подрядчиков ремонта 17 участков городских автодорог