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Финансисты рассказали о некоторых особенностях налоговых проверок
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Финансисты рассказали о некоторых особенностях налоговых проверок 

Время бухгалтера 1 час назад
Фото: ИА Гарант
В Минфин поступили предложения изменить НК РФ. Однако специалисты ведомства решили, что вносить их не требуется.
Не нужно менять п. 3 ст. 88 НК РФ, в котором сказано об обязанности налоговой требовать от плательщика пояснений, если в ходе камеральной проверки инспектор выявил ошибки или противоречия в декларации и предоставленных документах. Плательщик должен предоставить пояснения в течение пяти дней или в установленный срок исправить декларацию. Эта процедура является одним из механизмов урегулирования налоговых споров, возникающих из-за ошибок, обнаруженных инспекцией в ходе «камералки».
Также не нужно вводить новые обязанности для налоговиков: в частности, уведомлять плательщиков, что с документами все в порядке, и признавать подтвержденными показатели проверяемой декларации, если акт проверки или уведомление об отсутствии выявленных нарушений не вручены проверяемому.
Согласно п. 2 ст. 87 НК РФ целью проверок является контроль за соблюдением налогового законодательства, а не подтверждение налоговых деклараций. Достоверность отчетности подтверждают не налоговики, а аудиторы. Кроме того, не составленный акт проверки не может подтвердить показатели декларации, поскольку не свидетельствует о правильности уплаты налогов.
Необоснованным представляется и утверждение, что в НК РФ отсутствуют пресекательные сроки, которые препятствуют затягиванию проверок. Финансисты полагают, что внесение подобных изменений в законодательство не требуется. Нарушение процессуальных сроков при проверках не влечет за собой отмену решения налоговой, поскольку не является существенным нарушением.
Не требуется и вносить изменения в НК РФ для определения критериев оценки доказательств. В АПК РФ и УПК РФ они уже зафиксированы, а в налоговом законодательстве термин «доказательства» используется в том же значении, что и в процессуальном.
Также не поддерживается предложение установить предельный срок для отмены или изменения решений нижестоящих налоговых органов вышестоящими. В п. 3 ст. 31 НК РФ сказано, что вышестоящие органы могут изменять решения нижестоящих, если они не соответствуют законодательству. Эти сроки ограничены во времени, что разъясняется актами КС РФ от 24.06.2009 N 11-П и от 20.07.2011 N 20-П и постановлением Президиума ВАС РФ от 25.07.2006 N 11366/05. Выездная налоговая проверка ограничена тремя годами. 4 года, в течение которых налогоплательщики должны хранить данные бухучета, соответствуют максимальной глубине выездных налоговых проверок.
ПИСЬМО Минфина РФ от 23.03.2018 № 03-02-07/1/18400
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
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