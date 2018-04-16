Ещё
Сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области проведена акция «Госуслуги проще, чем кажется!»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией

Сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области проведена акция «Госуслуги проще, чем кажется!» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 51 минуту назад
Основная цель мероприятия направлена на популяризацию Единого портала государственных услуг среди населения и повышение качества государственных услуг, оказываемых в сфере миграции.
В рамках акции полицейские рассказали гражданам о государственных услугах в сфере миграции, предоставляемых в электронном виде, в частности о порядке выдачи (замены) внутреннего паспорта, получении заграничного паспорта, регистрации по месту жительства и снятию с регистрационного учета, получении адресно-справочной информации. Кроме того, жителей Челябинской области ознакомили с правилами использования интернет-портала государственных услуг, а также с его преимуществами, заключающимися в отсутствии очередей, сокращении срока предоставления услуги и о возможности оплаты госпошлины с 30-процентной скидкой.
Желающие прошли процедуру регистрации на Едином портале. Сотрудники Управления по вопросам миграции подтвердили созданные учетные записи и помогли полноценно воспользоваться государственными услугами в сфере миграции.
Спрос граждан на электронные услуги в сфере миграции в текущем году увеличился в 4 раза, что составляет более 73 тысяч обращений южноуральцев. Только за день проведения акции услугами специалистов Управления по вопросам миграции по созданию и подтверждению учетной записи воспользовались более 50 граждан.
В рамках проводимой акции стражи порядка раздали жителям города памятки с перечнем государственных услуг и инструкцией по регистрации на портале gosuslugi.ru.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
В Саратовской области проходит акция «Электронная полиция» Смоляне благодарят начальника УМВД России по Смоленской области за работу старшего участкового уполномоченного полиции Пенсионер обратился в УМВД России по Вологодской области с просьбой объявить благодарность участковому уполномоченному полиции
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Россию надвигаются опасные заморозки22
Трамп планировал атаковать российские объекты849
Данные по дипломатам РФ разозлили Трампа166
Глава Франции выдвинул обвинение России845
За Асада: понедельник начинается с санкций259
Видео
00:38
Медведи вышли из спячки
Новости Москвы
00:54
Путин обсудил с Роухани ракетный удар по Сирии
Политика
05:28
CNN предоставил снимки «успешного» удара по Сирии
В мире Ближний Восток
01:02
Ярославские лужи преодолевают только каскадёры
Общество
03:05
На Россию надвигаются опасные заморозки
Погода Общество
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
03:40
Шведские СМИ уличили во лжи о российских учениях
Армия В мире
00:20
Тарасов рассекретил пол будущего ребенка
Шоу-бизнес
03:49
Собчак угодила в громкий скандал
Шоу-бизнес
00:56
Ведущая Первого канала стала многодетной матерью
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение