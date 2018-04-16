Сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области проведена акция «Госуслуги проще, чем кажется!»

Основная цель мероприятия направлена на популяризацию Единого портала государственных услуг среди населения и повышение качества государственных услуг, оказываемых в сфере миграции.

В рамках акции полицейские рассказали гражданам о государственных услугах в сфере миграции, предоставляемых в электронном виде, в частности о порядке выдачи (замены) внутреннего паспорта, получении заграничного паспорта, регистрации по месту жительства и снятию с регистрационного учета, получении адресно-справочной информации. Кроме того, жителей Челябинской области ознакомили с правилами использования интернет-портала государственных услуг, а также с его преимуществами, заключающимися в отсутствии очередей, сокращении срока предоставления услуги и о возможности оплаты госпошлины с 30-процентной скидкой.

Желающие прошли процедуру регистрации на Едином портале. Сотрудники Управления по вопросам миграции подтвердили созданные учетные записи и помогли полноценно воспользоваться государственными услугами в сфере миграции.

Спрос граждан на электронные услуги в сфере миграции в текущем году увеличился в 4 раза, что составляет более 73 тысяч обращений южноуральцев. Только за день проведения акции услугами специалистов Управления по вопросам миграции по созданию и подтверждению учетной записи воспользовались более 50 граждан.

В рамках проводимой акции стражи порядка раздали жителям города памятки с перечнем государственных услуг и инструкцией по регистрации на портале gosuslugi.ru.