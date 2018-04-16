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Министерство энергетики Республики Беларусь рассматривает возможности использования ярославских разработок
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Министерство энергетики Республики Беларусь рассматривает возможности использования ярославских разработок 

Портал органов государственной власти Ярославской области 45 минут назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
По итогам визита официальной делегации Ярославской области в Белоруссию республика выразила заинтересованность в сотрудничестве с рядом промышленных предприятий региона.
Так, прорабатывается вопрос улучшения условий сервисного и гарантийного обслуживания техники и двигателей, поставляемых белорусскими заводами для российских производителей, в частности, для компаний «Дизель» и «Завод ПСМ», а также снижения отпускной стоимости на двигатели для дизель-генераторных установок.
В свою очередь, в ближайшее время Министерство энергетики Республики Беларусь и профильное предприятие «Белэнерго» изучат инновационные разработки ярославских компаний и рассмотрят возможности их применения. Речь идет о технологиях ООО «Завод ПСМ» по опрессовке тепловых сетей, а также о продуктах ООО «ПСЦ „Электроника“ по управлению безопасностью на объектах энергетики.
АО „ОДК — Газовые турбины“ подтвердило готовность принять участие в тендерах на строительство пиково-резервных энергоисточников мощностью до 800 МВт на базе газотурбинных установок или газопоршневых агрегатов. Как сообщили представители Министерства энергетики Республики Беларусь, тендеры планируется провести в текущем году.
Отдельные договоренности касаются развития фармацевтических технологий. Вопросы сотрудничества с Центром трансфера фармацевтических технологий им. М. В. Дорогова и Ярославским государственным педагогическим университетом им. К. Д. Ушинского в части разработки активных фармацевтических субстанций рассматривают учебно-научно-производственное предприятие „Унитехпром БГУ“, Институт биоорганической химии НАН Беларуси. Кроме того, партнером ярославского ЦТФТ может стать Центр трансфера технологий Витебского государственного технологического университета.
— Ярославские компании обладают высоким технологическим потенциалом, востребованность которого подтвердили переговоры с белорусскими коллегами, — подчеркнул заместитель председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев. — Уверен, достигнутые в рамках визита договоренности перерастут в конкретные соглашения.
Портал органов государственной власти Ярославской области: последние новости
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