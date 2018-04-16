Министерство энергетики Республики Беларусь рассматривает возможности использования ярославских разработок

По итогам визита официальной делегации Ярославской области Белоруссию республика выразила заинтересованность в сотрудничестве с рядом промышленных предприятий региона.

Так, прорабатывается вопрос улучшения условий сервисного и гарантийного обслуживания техники и двигателей, поставляемых белорусскими заводами для российских производителей, в частности, для компаний «Дизель» и «Завод ПСМ», а также снижения отпускной стоимости на двигатели для дизель-генераторных установок.

В свою очередь, в ближайшее время Министерство энергетики Республики Беларусь и профильное предприятие «Белэнерго» изучат инновационные разработки ярославских компаний и рассмотрят возможности их применения. Речь идет о технологиях ООО «Завод ПСМ» по опрессовке тепловых сетей, а также о продуктах ООО «ПСЦ „Электроника“ по управлению безопасностью на объектах энергетики.

АО „ОДК — Газовые турбины“ подтвердило готовность принять участие в тендерах на строительство пиково-резервных энергоисточников мощностью до 800 МВт на базе газотурбинных установок или газопоршневых агрегатов. Как сообщили представители Министерства энергетики Республики Беларусь, тендеры планируется провести в текущем году.

Отдельные договоренности касаются развития фармацевтических технологий. Вопросы сотрудничества с Центром трансфера фармацевтических технологий им. М. В. Дорогова и Ярославским государственным педагогическим университетом им. К. Д. Ушинского в части разработки активных фармацевтических субстанций рассматривают учебно-научно-производственное предприятие „Унитехпром БГУ“, Институт биоорганической химии НАН Беларуси. Кроме того, партнером ярославского ЦТФТ может стать Центр трансфера технологий Витебского государственного технологического университета.