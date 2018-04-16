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Когда финны убили русских монахов
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Когда финны убили русских монахов 

Кириллица 43 минуты назад
Фото: Кириллица
За семь лет до событий эту страшную резню предсказал перед своей кончиной преподобный Трифон Печенгский, основатель Свято-Троицкого мужского монастыря, который тогда стоял в селе Луостари на самом севере Кольского полуострова. Монастырь появился в Кемской волости в 1533 году и за свою историю был разорён не раз.
В 1583 году святой Трифон предсказал, что вскоре придет на монастырь «тяжкое искушение» и многие братья «погибнут от острых мечей», но оставшимся в живых горевать не стоит, ведь кровью мучеников обитель монастырская будет обновлена и простоит ещё долго.
Резня
Пророчество преподобного свершилось, когда в обитель перед Рождеством 1590-го года ворвался финский отряд и вырезал 116 монахов, которые безропотно приняли мученическую смерть от мечей чужеземцев.
Самая северная обитель России была уничтожена, а оставшиеся в живых монахи были вынуждены добираться до Коле, где организовали Кольско-Печенгскую обитель, просуществовавшую до 1765 года.
Вот как описано это в летописях: «В год 7098 от сотворения мира в 7 день сентября грех наших ради приходили немецкие люди рекою Ковдою к морю на поморские места в волость Ковду, а из Ковды в Умбу, а из Умбы в Кереть и в иные мелкие волости. И повоевали волости, церкви пожгли и людей побили, и ушли по Кеми вверх. Было тех немцев 700 человек» (Тихомиров М. «Малоизвестные летописные памятники»).
За сто лет до этого
Ситуация на Кольском полуострове действительно была сложная. В самом конце XV века побережья Бортнического залива были завоёваны Московским княжеством, в боевых действиях погибло около 7 000 человек, живших в этих суровых краях, что не могло не вызвать озлобления финнов.
По сути являясь шведскими подданными, финны, в силу отдалённости территорий, не имели защиты от короны, и часто их селения подвергались разбойным нападениям, в том числе и со стороны русских, считавших появление финнов здесь незаконным, ведь по мирному договору 1323 года северные берега залива считались нейтральными, и никто — ни русские, ни шведы не имели права стоить здесь какие-либо поселения и укрепления.
Известный факт, который даже упоминается в книге игумена Митрофана Баданина «Преподобный Варлаам Керетский», говорит о том, что даже сам преподобный Трифон, основатель Печенгской обители, в молодости имел грех — разбойничал с кистенем по северным местам.
Русские сёла на Кольском полуострове тоже не имели никакой защиты и периодически подвергались набегам разбойного финского люда. Взаимная вражда была давней, застарелой, но этого не становилась менее сильной.
Пекка Весайнен — каратель или герой?
Во второй половине XVI века у финнов появился новый крестьянский лидер Пекка (Юхо) Весайнен, которого финны до сих пор почитают как борца за независимость и считают национальным героем. Пекка родился около середины XVI века на хуторе Весала, возле селения Оулу и в восьмидесятых годах сколотил собственный отряд из местных жителей, основной целью которого стала месть русским.
Очевидно, Пекка был умным и дальновидным предводителем, и чтобы выдержать ответный удар московитов Весайнен сначала выстроил в Оулу крепость, и только когда она была готова, весной 1589 года собрал карательную экспедицию на русские поселения Кольского полуострова. Тактика Пекки была исключительно разбойничьей — его отряд появлялся неожиданно, дотла разорял селения, вырезал русских и скрывался с награбленным добром.
Так, в одну из майских ночей 1589 года был был сметён с лица земли монастырь Рождества Богородицы в Кандалакше, а 450 монахов приняли мученический конец от финских ножей и топоров; были разорены русские поселения Кандалакша и Кемь.
Следующий поход Пекки состоялся в сентябре: по реке Ковде его отряд вышел к Белому морю, сжёг селения Ковда, Умба, Кереть и другие, более мелкие деревни поморов. На этот раз возмездие со стороны русских не заставило себя ждать: как пишет финский автор Heikki Kirkinen («Karjala Taistelukenttana»), пока Пекка вырезал мирных поморов, два русских вооружённых отряда по рекам проникли на территорию финнов, уничтожили хутор Весайнена и убили двух его сыновей.
Узнав об этом, Пекка поклялся жестоко отомстить русским и тот час же приступил к осуществлению мести.
Свято-Троицкий Печенгский монастырь пал во время его очередного набега в декабре 1589 года. Одни финские источники утверждают, что на этот раз их национальный герой не был причастен к убийству 116 монахов, однако другие финские источники указывают, что на обратом пути у селения Торньё Пекка был убит русским пленным монахом по кличке Аха, а значит он либо принимал участие в набеге на монастырь, либо убийства произошли с его ведома и согласия.
История на этом не закончилась: в 1590 году побережье Белого моря было снова разорено на этот раз шведским войском, а годом позже русское войско под предводительством князей Волконского, Трубецкого и Мстиславского разорило Финляндию. Причем, расчет Весайнена оказался верен — построенная им крепость выдержала осаду и так и не была взята.
В этом же году Кемская волость была полностью передана во владения Соловецкого монастыря, который находился в пятистах километрах восточнее. И лишь спустя 60 лет на Кольском полуострове для охраны русских поселений были построены первые остроги.
Печенгский монастырь был восстановлен решением Святейшего Синода в 1886 году, в 1920 году он оказался на территории Финляндии и только после Отечественной войны вернулся в Россию. И лишь в XXI веке монастырь был перенесён на историческое место упокоения преподобного Трифона в село Лоустари, где и стоит сейчас.
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