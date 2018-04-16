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Подростков с разным цветом глаз и кожи подружила общая идея
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Подростков с разным цветом глаз и кожи подружила общая идея 

ИА Север-Пресс 53 минуты назад
Фото: ИА Север-Пресс
Подростки из Салехарда, Лабытнанги и Приуральского района сразились за звание «Самый дружный Интеркласс».
В интеллектуальной игре и за кулинарным столом они старались доказать, что умение дружить не зависит от цвета кожи и глаз, а взаимовыручка присуща представителям всех народов. Уникальный проект-конкурс на средства президентского гранта реализовала региональная общественная организация «Ассоциация детских и молодежных объединений Ямала».
«Мы хотели не просто рассказать, как важно народам жить в мире и согласии, но и сплотить школьные коллективы, объединить подростков разных религий, национальностей, культурных традиций. И нам это удалось — нужно было видеть, с каким азартом команды боролись за главный приз — поездку в Санкт-Петербург и участие в круглом столе, за которым с участием иностранных студентов и школьников будут обсуждаться вопросы толерантности, межэтнических отношений, культуры», — рассказала автор проекта и председатель организации Светлана Опенько.
До регионального этапа конкурса добрались шесть команд. На протяжении всего проекта 13-летних подростков сопровождали мастера — это старшеклассники, прошедшие дистанционное обучение по специальной программе. Команды представили визитные карточки стран, выпавших им по жеребьевке на муниципальном этапе, показали национальные обряды живущих там народов, попотчевали жюри блюдами национальной кухни и померялись силой в интеллектуальной игре — командам пришлось отвечать на вопросы об истории и современных событиях, происходящих в этих странах.
Поездку в Санкт-Петербург выиграли семиклассники из второй школы Салехарда. Сейчас они готовятся к поездке, в которую отправятся в первых числах мая, а заодно штудируют историю Ямала, который будут представлять на круглом столе в Северной столице.
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