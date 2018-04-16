Ещё
В «Лужниках появится танцующий фонтан
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией

В «Лужниках появится танцующий фонтан 

Управа района Южное Бутово 53 минуты назад
Фото: Управа района Южное Бутово
Как сообщает официальный портал Мэра и Правительства Москвы, танцующий фонтан откроется на территории спорткомплекса «Лужниках» в дни проведения чемпионата мира по футболу 2018 года.
На территории спорткомплекса «Лужники» появится пешеходный сухой фонтан. Днем он будет работать в так называемом танцующем режиме, при котором водные струи разной высоты бьют из-под земли, то ускоряясь, то замедляясь — будто вальсируя. Но в темное время суток, хореографические водные па станут сопровождаться красочным световым шоу. Первое включение фонтана состоится после открытия ЧМ-2018.
Сейчас танцующий фонтан строят возле станции метро «Воробьевы горы», напротив многофункционального плавательного центра (ул. Лужники, д. 24), уже монтируется водная чаша фонтана. В отличие от чаши обычного фонтана она устанавливается под землей, ниже уровня тротуара.
Из водной чаши площадью 324 кв. м будут бить 144 водяные струи высотой 2,5 м. Для создания светового эффекта планируется использовать несколько сотен встроенных в основание фонтана лампочек. Каждые 10 секунд они будут менять свой оттенок — от холодного белого до яркого неонового.
В начале июня 2018 года фонтан планируется запускать в тестовом режиме, постоянно он начнет работать после открытия ЧМ-2018.
Фото взято: https://i.ytimg.com/vi/QI4TThcAWJQ/maxresdefault.jpg
Управа района Южное Бутово: последние новости
Как правильно болеть на ЧМ-2018 показали студенты из стран Латинской Америки Жители Москвы увидят ежей и кротов в природных парках со дня на день В Бутове желающие могут записаться на курс общей физической подготовки
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Россию надвигаются опасные заморозки22
Трамп планировал атаковать российские объекты849
Данные по дипломатам РФ разозлили Трампа166
Глава Франции выдвинул обвинение России845
За Асада: понедельник начинается с санкций259
Видео
00:38
Медведи вышли из спячки
Новости Москвы
00:54
Путин обсудил с Роухани ракетный удар по Сирии
Политика
05:28
CNN предоставил снимки «успешного» удара по Сирии
В мире Ближний Восток
01:02
Ярославские лужи преодолевают только каскадёры
Общество
03:05
На Россию надвигаются опасные заморозки
Погода Общество
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
03:40
Шведские СМИ уличили во лжи о российских учениях
Армия В мире
00:20
Тарасов рассекретил пол будущего ребенка
Шоу-бизнес
03:49
Собчак угодила в громкий скандал
Шоу-бизнес
00:56
Ведущая Первого канала стала многодетной матерью
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение