Тольяттинский таксист разул и ограбил клиента 

Кроссовок и телефона лишился житель Тольятти после ночной поездки на такси. 41-летний житель Тольятти выпивал с друзьями. В полночь он решил отправиться домой и вызвал такси. Далее у этой истории две концовки. Первую из них рассказал пассажир. По словам мужчины, он расплатился за поездку и, выйдя на улицу, остановился покурить. Тут сзади на него напал неизвестный, снял кроссовки, отобрал телефон и скрылся. Расследуя дело, полицейские вышли на таксиста. Он поведал свою версию происшествия. По словам работника таксомоторного парка, пассажир отказался расплачиваться, нецензурно выражался, а когда вышел из машины, упал в снег. Тут таксист не вынес соблазна наказать грубого клиента: отобрал у него телефон, снял кроссовки и выкинул их в сугроб. Аппарат же продал, сделав несколько звонков. По ним его и вычислили. Теперь 45-летний таксист проходит по делу о грабеже.
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