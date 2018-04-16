В Иркутской области началась выдача проездных билетов на садоводческие маршруты

В Иркутской области с 16 апреля 2018 года началась выдача билетов на проезд автомобильным транспортом по сезонным (садоводческим) маршрутам

на май 2018 года гражданам, имеющим право бесплатного проезда. Об этом

сообщил министр социального развития, опеки и попечительства региона

Владимир Родионов.

Министр пояснил, что областными государственными казенными учреждениями

«Управление социальной защиты населения» определены пункты выдачи

месячных проездных билетов. В каждой территории области определены

организации, которые будут выдавать проездные. Например, в Иркутске

выдача будет осуществляться в киосках ОАО «Иркутскпечать», в Ангарске —

МУП «АГО „ЖЭТ №2“.

Месячный проездной билет на май выдается гражданам, имеющим право на льготы, с 15 апреля по 10 мая, при предъявлении документа,

удостоверяющего личность, и решения о праве на бесплатный проезд на автомобильном транспорте общего пользования по сезонным (садоводческим)

маршрутам в летний период, выданное управлением социальной защиты

населения по месту жительства.

Владимир Родионов напомнил, что в 2018 году на министерство возложена

организация изготовления бланков месячных проездных билетов, дающих

право на проезд на автомобильном транспорте общего пользования по сезонным (садоводческим) маршрутам, и их выдача. По заказу министерства

ОАО „Иркутская Областная типография № 1“ изготовила 155 тысяч месячных

проездных билетов.