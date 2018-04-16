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В Иркутской области началась выдача проездных билетов на садоводческие маршруты
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В Иркутской области началась выдача проездных билетов на садоводческие маршруты 

Хот 37 минут назад
Фото: Хот
В Иркутской области с 16 апреля 2018 года началась выдача билетов на  проезд автомобильным транспортом по сезонным (садоводческим) маршрутам
на май 2018 года гражданам, имеющим право бесплатного проезда. Об этом
сообщил министр социального развития, опеки и попечительства региона
Владимир Родионов.
Министр пояснил, что областными государственными казенными учреждениями
«Управление социальной защиты населения» определены пункты выдачи
месячных проездных билетов. В каждой территории области определены
организации, которые будут выдавать проездные. Например, в Иркутске
выдача будет осуществляться в киосках ОАО «Иркутскпечать», в Ангарске —
МУП «АГО „ЖЭТ №2“.
Месячный проездной билет на май выдается гражданам, имеющим право на  льготы, с 15 апреля по 10 мая, при предъявлении документа,
удостоверяющего личность, и решения о праве на бесплатный проезд на  автомобильном транспорте общего пользования по сезонным (садоводческим)
маршрутам в летний период, выданное управлением социальной защиты
населения по месту жительства.
Владимир Родионов напомнил, что в 2018 году на министерство возложена
организация изготовления бланков месячных проездных билетов, дающих
право на проезд на автомобильном транспорте общего пользования по  сезонным (садоводческим) маршрутам, и их выдача. По заказу министерства
ОАО „Иркутская Областная типография № 1“ изготовила 155 тысяч месячных
проездных билетов.
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