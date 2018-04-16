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Посетителей «Аптекарского огорода» научат горловому пению и игре на алтайских варганах
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Посетителей «Аптекарского огорода» научат горловому пению и игре на алтайских варганах 

Агентство «Москва» 1 час назад
Алтайский фестиваль «АлтайФест» пройдет в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» с 29 апреля по 2 мая. Об этом сообщила пресс-секретарь сада Ольга Архипова.
«С 29 апреля по 2 мая, в рамках XVIII Весеннего фестиваля цветов, в «Аптекарском огороде» пройдет IV Алтайский фестиваль «АлтайФест» («Altai Fest»), посвященный культуре и природе Алтая. В яркой и необычной программе — живые выступления мастеров горлового пения и классическая музыка, доказательства того, что футбол изобрели на Алтае, фотовыставка, лекции, дегустации алтайских угощений в чайной, экомаркет с продукцией ремесленников, мастер-классы по войлоковалянию, горловому пению и игре на алтайских варганах (язычковых музыкальных инструментах), детские мастер-классы по изучению флоры Алтая, ложечный тир и многое другое. Гости узнают много нового о растениях, музыке, легендах и литературе этого удивительного края», — сказала О. Архипова. Она уточнила, что вход свободный для всех посетителей сада. До 3 июня в «Аптекарском огороде» проходит XVIII Весенний фестиваль цветов. В течение этого времени гости сада смогут увидеть более 100 тыс. тюльпанов, а также ковры первоцветов с медовым ароматом, нарциссы, сакуры, магнолии, сирень, черемуху, древовидные пионы, рододендроны, абрикосы, черешни, сливы, яблони, огромную уссурийскую грушу и многие другие цветущие растения.
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