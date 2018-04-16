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На «Аллее правителей» появится бюст Бориса Ельцина
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На «Аллее правителей» появится бюст Бориса Ельцина 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Российское военно-историческое общество (РВИО) откроет в Москве бюст первого президента России Бориса Ельцина, пишет Regnum со ссылкой на исполнительного директора РВИО Владислава Кононова.
"23 апреля, в день памяти Бориса Николаевича Ельцина, на «Аллее правителей» во дворе штаб-квартиры РВИО в Петроверигском переулке мы откроем бюст первому президенту России", — рассказал Кононов.
Сейчас на «Аллее правителей» представлено 42 бюста глав России — от Рюрика до Михаила Горбачева. На открытие бюста работы Зураба Церетели приглашена вдова первого президента — Наина Ельцина.
Бюст предполагалось открыть в день рождения Ельцина 1 февраля, но по просьбе родственников дата была изменена. «Аллея правителей» существует в Петроверигском переулке с 26 мая 2017 года. Все бюсты исполнены в натуральную величину.
В 2017 году музей имени Бориса Ельцина в Екатеринбурге "Ельцин-центр" получил премию «Лучший европейский музей 2017», что вызвало критику со стороны режиссера Никиты Михалкова.
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