На «Аллее правителей» появится бюст Бориса Ельцина

"23 апреля, в день памяти Бориса Николаевича Ельцина, на «Аллее правителей» во дворе штаб-квартиры РВИО в Петроверигском переулке мы откроем бюст первому президенту России", — рассказал Кононов.

Бюст предполагалось открыть в день рождения Ельцина 1 февраля, но по просьбе родственников дата была изменена. «Аллея правителей» существует в Петроверигском переулке с 26 мая 2017 года. Все бюсты исполнены в натуральную величину.