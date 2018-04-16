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Бюст первому президенту России Борису Ельцину откроют в Москве
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Бюст первому президенту России Борису Ельцину откроют в Москве 

ТВ Центр 32 минуты назад
Фото: ТВ Центр
Российское военно-историческое общество (РВИО) откроет бюст первому президенту России Борису Ельцину 23 апреля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на исполнительного директора РВИО Владислава Кононова.
"23 апреля, в день памяти Бориса Николаевича Ельцина, на «Аллее Правителей» во дворе штаб-квартиры РВИО в Петроверигском переулке мы откроем бюст первому президенту России работы Зураба Церетели", — сказал Кононов.
По его словам, «Аллея Правителей» носит не мемориальный, а скорее образовательный характер. Кононов также подчеркнул, что на открытие бюста первому президент России приглашена его вдова Наина Ельцина.
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