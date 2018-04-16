Делегация из Италии прибудет в Адыгею 17 апреля 

Делегация из Италии во главе с послом Чезаре Марией Рагальини прибудет в Адыгею 17 апреля, сообщает «ПолитЭксперт».
Как ожидается, в состав войдут около 50 бизневменов.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов заявил, что республика в течение долгого времени успешно взаимодействует с Италией, в том числе реализует несколько проектов в сельском хозяйстве.
На встрече Кумпилова с почётным консулом Италии в Южном федеральном округе и Северо-Кавказском федеральном округе Пьером Паоло Лодиджиани стороны обсудили конкретные сферы сотрудничества, которые будут проинвестированы со стороны Рима. Среди них — агропромышленный комплекс, проекты в области туризма и здравоохранения, в санитарно-курортной сфере.
Ранее «Реальное время» сообщало, что президент Республики Татарстан Рустам Минниханов прибыл в Индию с рабочим визитом.