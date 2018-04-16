Делегация из Италии прибудет в Адыгею 17 апреля

Делегация из Италии во главе с послом Чезаре Марией Рагальини прибудет в Адыгею 17 апреля, сообщает «ПолитЭксперт».

Как ожидается, в состав войдут около 50 бизневменов.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов заявил, что республика в течение долгого времени успешно взаимодействует с Италией, в том числе реализует несколько проектов в сельском хозяйстве.